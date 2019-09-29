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    Семак – Смолову после матча с «Локомотивом»: «Некрасиво сказал в перерыве»

    Нападающий «Локомотива» Федор Смолов давал интервью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Форвард говорил следующее.

    «[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.

    Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

    В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».

    После игры в подтрибунном помещении Смолов встретился с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист сказал форварду следующее: «Некрасиво сказал в перерыве».

    • Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.
    • В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.
    • В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

    VAR – главный герой матча «Локо» и «Зенита». Вилков отменил голы обеих команд

    Источник: твиттер Тимура Журавеля

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    Комментарии9
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      Рейтинг: +190

      Спартач80 14 минут назад

      А за что извиняться-то?Всё по делу сказал Смолов,хоть я его и недолюбливаю.

      0
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      Рейтинг: +240

      playsh 47 минут назад

      Обычный мужской разговор на эмоциях,без оскорблений.Чего бухтеть-то.
      Прямо девочки,слово им не скажи.

      0
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      Рейтинг: +1567

      Kollljan 1 час назад

      Смолов бездарное чмо.

      4
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      Рейтинг: +128

      КрымForever > Kollljan 33 минуты назад

      Да, чемпионат мира подтвердил это полностью.

      1
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      Рейтинг: +516

      Elisey13 1 час назад

      Да, все хороши и Сергей Богданович тоже за языком не следит!

      0
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      Рейтинг: +264

      xkixerx 1 час назад

      Ну на эмоциях сказал и сказал, Я думаю мало у кого не было подобных мыслей во время этого матча, а Федя это на камерус казал!!! Достойно уважения

      0
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      Рейтинг: +6803

      Вомбат > xkixerx 55 минут назад

      Разве что из москвичей мало у кого. А телезрители все видели зацеп коленом за ногу Барриоса.

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      Рейтинг: +1414

      Борат > Вомбат 13 минут назад

      Не барриоса, а дриусси.

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      Рейтинг: +3869

      ivan-football-fan 1 час назад

      Смолова не надо слушать вперерыве, Смолова надо смотреть в игре!)))

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