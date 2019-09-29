Семак – Смолову после матча с «Локомотивом»: «Некрасиво сказал в перерыве»

Нападающий «Локомотива» Федор Смолов давал интервью в перерыве матча 11 тура РПЛ против «Зенита» (1:0). Форвард говорил следующее.

«[Олегу Шатову за кадром] Ты иди играй в мини-футбол, епта, ты, Олег.

Да ничего нельзя сказать. Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол.

В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день».

После игры в подтрибунном помещении Смолов встретился с главным тренером «Зенита» Сергеем Семаком. Специалист сказал форварду следующее: «Некрасиво сказал в перерыве».

Смолов не забил послематчевый пенальти в четвертьфинале ЧМ-2018 против сборной Хорватии.

В 2017-м году игрок занял первое место в списке «50 самых стильных мужчин России» по версии лайфстайл-издания GQ.

В текущем сезоне 29-летний форвард принял участие в 12-ти играх всех турниров. На его счету четыре гола и три ассиста.

twit text — ZhuraWell (@TimZhur) September 29, 2019

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