Лига 1. «Монако» разгромил «Брест» и другие результаты

Встреча восьмого тура чемпионата Франции «Монако» – «Брест» закончился со счетом 4:1.

Голы на счету Виссама Бен-Йеддера, Ислама Слимани, Желсона Мартиньша и Кейта Бальде. Слимани отдал три результативные передачи.

Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и на 78-й минуте уступил место на поле Адриену Силве.

Результаты этого и других матчей представлены ниже.

Франция. Лига 1. 8-й тур

Монако — Брест — 4:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 26; 2:0 – Слимани, 62 (с пенальти); 3:0 – Мартиньш, 73; 4:0 – Бальде, 90.

Лион – Нант – 0:1 (0:0)

Анжер – Амьен – 1:1 (0:1)

Метц – Тулуза – 2:2 (1:0)

Ницца – Лилль – 1:1 (1:1)

Реймс – Дижон – 1:2 (1:1)

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