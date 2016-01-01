Лига 1. «Монако» разгромил «Брест» и другие результаты

Монако потихоньку приходит в себя. С уверенной победой!
Встреча восьмого тура чемпионата Франции «Монако» – «Брест» закончился со счетом 4:1.
Голы на счету Виссама Бен-Йеддера, Ислама Слимани, Желсона Мартиньша и Кейта Бальде. Слимани отдал три результативные передачи.
Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и на 78-й минуте уступил место на поле Адриену Силве.
Результаты этого и других матчей представлены ниже.
Франция. Лига 1. 8-й тур
Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 26; 2:0 – Слимани, 62 (с пенальти); 3:0 – Мартиньш, 73; 4:0 – Бальде, 90.