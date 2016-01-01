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    Лига 1. «Монако» разгромил «Брест» и другие результаты

    Встреча восьмого тура чемпионата Франции «Монако»«Брест» закончился со счетом 4:1.

    Голы на счету Виссама Бен-Йеддера, Ислама Слимани, Желсона Мартиньша и Кейта Бальде. Слимани отдал три результативные передачи.

    Александр Головин вышел в стартовом составе хозяев и на 78-й минуте уступил место на поле Адриену Силве.

    Результаты этого и других матчей представлены ниже.

    Франция. Лига 1. 8-й тур

    Монако — Брест — 4:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер, 26; 2:0 – Слимани, 62 (с пенальти); 3:0 – Мартиньш, 73; 4:0 – Бальде, 90.

    Лион – Нант – 0:1 (0:0)

    Анжер – Амьен – 1:1 (0:1)

    Метц Тулуза 2:2 (1:0)

    Ницца – Лилль – 1:1 (1:1)

    Реймс – Дижон – 1:2 (1:1)

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +762

      CSKA57 13 минут назад

      Монако потихоньку приходит в себя. С уверенной победой!

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