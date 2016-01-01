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    Конте – первый тренер в истории «Интера», победивший в стартовых пяти матчах Серии А

    В матче 5-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

    Таким образом, миланская команда одержала пять побед на старте чемпионата.

    Как сообщает Opta, Антонио Конте стал первым тренером в истории «Интера», выигравшим пять стартовых поединков в Серии А.

    Ранее «Интер» победил «Лечче», «Удинезе», «Кальяри» и «Милан».

    • Конте возглавил «Интер» 31 мая.
    • Команда лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Ювентус» на два очка.

    Источник: Opta

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +32774

      portero 1 час назад

      5 туров хорошо, что к середине будет, если удержаться в лидерах,

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: 0

      es bueno 1 час назад

      хоть бы проверяли информацию, в сезоне 15/16 Манчини сделал тоже самое

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +819

      AHTUNGBOL 1 час назад

      Конте всем доказал, что он серьезный специалист, а не распиаренное .....

      0
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