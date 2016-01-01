Конте – первый тренер в истории «Интера», победивший в стартовых пяти матчах Серии А

5 туров хорошо, что к середине будет, если удержаться в лидерах,
В матче 5-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 1:0.
Таким образом, миланская команда одержала пять побед на старте чемпионата.
Как сообщает Opta, Антонио Конте стал первым тренером в истории «Интера», выигравшим пять стартовых поединков в Серии А.
Ранее «Интер» победил «Лечче», «Удинезе», «Кальяри» и «Милан».
- Конте возглавил «Интер» 31 мая.
- Команда лидирует в турнирной таблице Серии А, опережая «Ювентус» на два очка.