Конте – первый тренер в истории «Интера», победивший в стартовых пяти матчах Серии А

В матче 5-го тура Серии А «Интер» на своем поле обыграл «Лацио» со счетом 1:0.

Таким образом, миланская команда одержала пять побед на старте чемпионата.

Как сообщает Opta, Антонио Конте стал первым тренером в истории «Интера», выигравшим пять стартовых поединков в Серии А.

Ранее «Интер» победил «Лечче», «Удинезе», «Кальяри» и «Милан».