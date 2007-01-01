Кубок России. «Спартак» благодаря дублю Понсе победил КАМАЗ и сыграет в следующем раунде с «Ростовом»

«Спартак» обыграл на выезде КАМАЗ в матче 1/16 финала Кубка России. Дубль в этой встрече оформил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

Красно-белые сыграют в следующей стадии турнира с «Ростовом», который обыграл со счетом 2:0 «Мордовию».

Кубок России. 1/16 финала

КАМАЗ – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Понсе, 22; 1:1 – Караев, 25 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 76.

Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Попов, 51 (с пенальти); 0:2 – Саплинов, 57.

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