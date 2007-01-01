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    Кубок России. «Спартак» благодаря дублю Понсе победил КАМАЗ и сыграет в следующем раунде с «Ростовом»

    «Спартак» обыграл на выезде КАМАЗ в матче 1/16 финала Кубка России. Дубль в этой встрече оформил аргентинский нападающий Эсекьель Понсе.

    Красно-белые сыграют в следующей стадии турнира с «Ростовом», который обыграл со счетом 2:0 «Мордовию».

    Кубок России. 1/16 финала

    КАМАЗ – Спартак (Москва) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Понсе, 22; 1:1 – Караев, 25 (с пенальти); 1:2 – Понсе, 76.

    Мордовия (Саранск) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Попов, 51 (с пенальти); 0:2 – Саплинов, 57.

    Календарь Кубка России

    Результаты Кубка России

    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии43
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      Рейтинг: +1355

      Борат 1 минуту назад

      ЯМЫ
      ОЛЕГ
      КОНОНОВ

      0
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    • ...
      Рейтинг: +4102

      ivany4 4 минуты назад

      КБ с победой!
      Вроде бы и выиграли, а радости никакой. Как ни крути, а тренерской руки не видно даже с командами из 2 го дивизиона.
      Странно, что в таких играх, комментаторы находят огненный футбол.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +312

      ALEX TARAN 5 минут назад

      ВАЛЕРА ВЕРИМ!!!

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +1012

      Andrering87 6 минут назад

      С победой!!!
      Но игра позорище!!!!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +418

      Иван Петров 1986 6 минут назад

      Игра вообще никакая. Жаль, что пиджак придурок остается.

      1
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      Рейтинг: +3427

      Добрый Бобер 6 минут назад

      Ну хоть что-то.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +207

      playsh 8 минут назад

      Вот Валера и натянет Конону сику.

      4
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      Рейтинг: +3943

      Lester84 9 минут назад

      После матча представил Кононова в образе Сухорукова из фильма Брат-2: «Я остаюсь!!!»))))

      1
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      Рейтинг: +102

      Ссппааррттаакк 9 минут назад

      Благодаря нашим молитвам , мы победили. Ура!

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4563

      ilichkadr 10 минут назад

      Пиджак до зимы дотянет однозначно.

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