Жардим: «Головин прибавляет в игре, это важно для команды. «Монако» не станет впадать в эйфорию»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итог победе над «Ниццей» в матче седьмого тура чемпионата Франции (3:1).

«Победы всегда очень мотивируют, и в футболе это правило работает. Победы в предсезонных играх не приносят очков. Мы все больше и больше контролируем ход матчей. Игроки продолжают развиваться, в субботней встрече нужно продолжить в том же духе.

Головин перешел к нам из чемпионата, который отличается от Лиги 1. Он постепенно прибавляет в игре, и это важно для команды. Я также похвалил Бадьашиля за игру в этом матче.

Многие критиковали Слимани, когда он перешел к нам, но Ислам командный игрок, он трудится. Он всегда отдает все силы на поле и забивает голы.

Я думаю, что у нас много сильных игроков в полузащите, среди них есть Тьемуэ [Бакайоко], Фабрегас, Головин и Адриен [Силва]. Ими нужно дорожить. Я очень рассчитываю на них.

Нам удалось одержать первую победу, это очень важно. Мы знаем себе цену, мы команда, которая трудится. Мы не станем впадать в эйфорию и продолжим работать.

К сожалению, это не первая игра в сезоне. Команде удалось продемонстрировать сильную игру в этой встрече, игроки показали свою сплоченность и держались все 90 минут. Мне кажется, что мы контролировали ход встречи. Я рад за игроков.», – сказал Жардим.