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    Алланазаров – о кандидатах на пост тренера «Спартака»: «Я слышал про Тихонова, Парфенова и, прости господи, Талалаева»

    Журналист Sport24 Максим Алланазаров прокомментировал слухи о кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

    «Считаю, что единственный возможный кандидат на пост тренера «Спартака», который скоро должен в ближайшее время освободиться – иностранец. Вчера я слышал про Андрея Тихонова, Дмитрия Парфенова и, прости господи, Андрея Талалаева.

    Завтра может всплыть Вадим Евсеев, Сергей Томаров и какой-нибудь Сергей Ташуев. Журналисты перебирают все возможные отечественные варианты, но все это не больше, чем личные фантазии писателей и агентов, с которыми они общаются.

    Никто из бывших легенд «Спартака» не должен заступать на этот пост, в противном случае каждый из них должен быть готов к участи Дмитрия Аленичева, а этого бы очень не хотелось. Я на 99% уверен, что в случае увольнения Кононова, Цорн будет лоббировать кандидатуру иностранца», – написал Алланазаров в своем телеграме.

    • По информации «Рейтинга Букмекеров», матч против КАМАЗа станет для главного тренера «Спартака» Олега Кононова решающим – в случае вылета из Кубка москвичи будут искать специалисту замену.
    • Главным кандидатом на замену Кононова назывался главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов.
    • После 10–го тура «Спартак» занимает девятое место в РПЛ с 14 очками.

    Источник: Телеграм-канал Максима Алланазарова

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    Сегодня, 15:27
    Комментарии2
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      Рейтинг: +5973

      piligrim1986 3 минуты назад

      а есть пока конон-разрушитель

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1774

      Ruryu 16 минут назад

      Один уверен,второй что-то слышал,третий фантазирует... блин,заставьте,изначально,футболистов работу свою выполнять,от начала и до конца...

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