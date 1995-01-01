Алланазаров – о кандидатах на пост тренера «Спартака»: «Я слышал про Тихонова, Парфенова и, прости господи, Талалаева»

Журналист Sport24 Максим Алланазаров прокомментировал слухи о кандидатах на пост главного тренера «Спартака».

«Считаю, что единственный возможный кандидат на пост тренера «Спартака», который скоро должен в ближайшее время освободиться – иностранец. Вчера я слышал про Андрея Тихонова, Дмитрия Парфенова и, прости господи, Андрея Талалаева.

Завтра может всплыть Вадим Евсеев, Сергей Томаров и какой-нибудь Сергей Ташуев. Журналисты перебирают все возможные отечественные варианты, но все это не больше, чем личные фантазии писателей и агентов, с которыми они общаются.

Никто из бывших легенд «Спартака» не должен заступать на этот пост, в противном случае каждый из них должен быть готов к участи Дмитрия Аленичева, а этого бы очень не хотелось. Я на 99% уверен, что в случае увольнения Кононова, Цорн будет лоббировать кандидатуру иностранца», – написал Алланазаров в своем телеграме.