Серия А. Конте победил в своем первом дерби против «Милана», «Интер» возглавил таблицу

В четвертом туре чемпионата Италии состоялось миланское дерби. Сухую победу одержал «Интер», для главного тренера которого Антонио Конте встреча против «Милана» стала первой в стане интеристов.

Миланцы вышли на первое место в таблице, опередив «Ювентус». На текущей неделе «Интер» в Лиге чемпионов сыграл вничью со «Славией» (1:1).

Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

Милан – Интер – 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 – Брозович, 49; 0:2 – Лукаку, 78.

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