Серия А. Конте победил в своем первом дерби против «Милана», «Интер» возглавил таблицу

Интер был просто сильнее, а Милан - хз что за игруны играют за него... ноунэймы какие-то... хлам!
В четвертом туре чемпионата Италии состоялось миланское дерби. Сухую победу одержал «Интер», для главного тренера которого Антонио Конте встреча против «Милана» стала первой в стане интеристов.
Миланцы вышли на первое место в таблице, опередив «Ювентус». На текущей неделе «Интер» в Лиге чемпионов сыграл вничью со «Славией» (1:1).
Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур
Голы: 0:1 – Брозович, 49; 0:2 – Лукаку, 78.