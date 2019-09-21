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    Серия А. Конте победил в своем первом дерби против «Милана», «Интер» возглавил таблицу

    В четвертом туре чемпионата Италии состоялось миланское дерби. Сухую победу одержал «Интер», для главного тренера которого Антонио Конте встреча против «Милана» стала первой в стане интеристов.

    Миланцы вышли на первое место в таблице, опередив «Ювентус». На текущей неделе «Интер» в Лиге чемпионов сыграл вничью со «Славией» (1:1).

    Чемпионат Италии. Серия А. 4-й тур

    Милан – Интер – 0:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Брозович, 49; 0:2 – Лукаку, 78.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.09.2019 23:43
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1301

      Борат 21 минуту назад

      Интер был просто сильнее, а Милан - хз что за игруны играют за него... ноунэймы какие-то... хлам!

      0
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      Рейтинг: +1156

      Marley Bob 29 минут назад

      Во что только превратился некогда великий Милан..из нынешнего состава никто даже близко не был бы подпущен к той Команде Анчелотти или Сакки..

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      Рейтинг: +7038

      Skull_Boy 33 минуты назад

      Молодец Конте убрал двух уе_6ков - Икарди и Перешич, и команда засияла вновь, а Милан, как обычно скупил весь хлам и не знает, что с ним делать и нигер под 17м номером полное днище, как и бестолковый турок

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