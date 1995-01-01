Парфенов и Евсеев по очереди обыграли «Спартак». Тренеры вместе работали в «Текстильщике» и выступали за красно-белых

«Уфа» в десятом туре РПЛ обыграла «Спартак» (1:0), а в предыдущем игровом дне это сделал «Урал». Клубы тренируют Вадим Евсеев и Дмитрий Парфенов соответственно.

Специалисты совместно работали в ивановском «Текстильщике» с 2013 по 2014 год и оба выступали за «Спартак». Руководители «Урала» и «Уфы» уже высказались, что готовы отпустить тренеров работать в стан москвичей.

Парфенов играл за «Спартак» с 1998 по 2005 год (125 матчей в чемпионате России, 15 голов).

Евсеев защищал цвета москвичей с 1993 по 1999 год (62 встречи, три гола).

Сейчас «Спартак» в РПЛ идет седьмым.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч