Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    Тест: готовы ли вы к плей-офф Лиги чемпионов?
    2 Тест: найдите клуб на карте России
    Тест: найдите клуб на карте России
    3 Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото
    Тест для любителей Instagram : угадай, какой футболист сделал это фото

    Евсеев – об автоголе Рассказова: «Уфа» гол забила. Наигрывали всю неделю»

    Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью телеканалу «Матч Премьер» оценил гол из матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Его в свои ворота забил защитник москвичей Николай Рассказов.

    – Как происходящее в первом тайме соответствовало тому, что вы ожидали до матча?

    – Мы гол забили. Наигрывали всю неделю.

    – Во втором тайме были ли какие-то тяжелые моменты? Вы много советовались с помощниками.

    – Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Мы большую часть тайма оборонялись. Где-то помог вратарь, где-то повезло. Не было явных атак возле наших ворот.

    • «Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.
    • Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.
    • Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

    «Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч

    Источник: Sports.ru

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:21
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6127

      батог 41 минуту назад

      Рассказов втихаря на неделю раньше приехал в Уфу !!!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2275

      JTherry > батог 25 минут назад

      показалось, что Рассказов кому-то подмигнул после гола... решил снять Кононова...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1156

      Дедуктор 49 минут назад

      Судя по тому как загадочно перешептывался, прикрывшись ладошкой, Кутепов с игроком Уфы, забивать должен был не Рассказов. Что то пошло не так.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8909

      vka1970 59 минут назад

      Раз нам Уфа забить не может
      То клуб наш им во всём поможет.

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +20106

      oyabun 1 час назад

      Евсееву плюсище за отменное чувство юмора. И за то что создал такую крепкую команду при минимуме возможностей. Как знать, может именно такой тренер и нужен Спартаку?

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3218

      paracetamol > oyabun 1 час назад

      Евсеев и спам - вещи несовместимые!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +20106

      oyabun > paracetamol 40 минут назад

      За хорошие деньги всегда можно совместить несовместимое ))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3218

      paracetamol 1 час назад

      Уфа с таким составом вынесла клуб, в который Федун вложил 40 евролимонов только летом, а всего 2 мильярда!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73745
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru