Евсеев – об автоголе Рассказова: «Уфа» гол забила. Наигрывали всю неделю»

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев в интервью телеканалу «Матч Премьер» оценил гол из матча десятого тура РПЛ против «Спартака» (1:0). Его в свои ворота забил защитник москвичей Николай Рассказов.

– Как происходящее в первом тайме соответствовало тому, что вы ожидали до матча?

– Мы гол забили. Наигрывали всю неделю.

– Во втором тайме были ли какие-то тяжелые моменты? Вы много советовались с помощниками.

– Соперник проигрывал, соперник пытался отыграться. Мы большую часть тайма оборонялись. Где-то помог вратарь, где-то повезло. Не было явных атак возле наших ворот.

«Уфа» опередила «Спартак» в таблице и заняла шестое место.

Москвичи потерпели четвертое поражение подряд.

Уфимцы за весь матч ни разу не пробили в створ.

«Спартак» проиграл четыре матча подряд – и опять с разницей в один мяч