Сульшер: «Мы сами осложняли себе игру»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Астаной» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

«Мы сами осложняли себе игру. В матчах такого характера хочется обеспечить отрыв по счету в стартовые 20 минут, а потом просто наслаждаться игрой. Уверен, что Гринвуд, забивший сегодня, поедет домой счастливым. Сегодня у наших молодых игроков была отличная возможность проявить себя. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы», – заявил Сульшер.