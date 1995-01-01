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    Сульшер: «Мы сами осложняли себе игру»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер прокомментировал победу над «Астаной» (1:0) в матче 1-го тура группового этапа Лиги Европы.

    «Мы сами осложняли себе игру. В матчах такого характера хочется обеспечить отрыв по счету в стартовые 20 минут, а потом просто наслаждаться игрой. Уверен, что Гринвуд, забивший сегодня, поедет домой счастливым. Сегодня у наших молодых игроков была отличная возможность проявить себя. Мы бы не включили их в состав, если бы они не были готовы», – заявил Сульшер.

    • Единственный мяч на 73-й минуте забил 17-летний Гринвуд.
    • Следующий матч «МЮ» в Лиге Европы против 3 октября против АЗ.

    Источник: BBC

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