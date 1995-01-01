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    Nice-Matin: Пюэль сменит Жардима в «Монако»

    Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишет Nice-Matin.

    Жардима могут уволить в случае поражения «Монако» от «Реймса» в следующем туре Лиги 1. Вместо него команду возглавит Клод Пюэль, который сейчас находится без работы.

    Ранее экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».

    • Пюэль уже тренировал «Монако» – с 1999-го по 2001 год.
    • Последним местом работы француза был «Лестер», из которого его уволили в феврале.

    Источник: Nice-Matin

    Nice-Matin - региональная ежедневная французская газета. Издание пищет о Ницце и других городах юго-востока Франции.

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