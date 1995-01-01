Nice-Matin: Пюэль сменит Жардима в «Монако»

Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишет Nice-Matin.

Жардима могут уволить в случае поражения «Монако» от «Реймса» в следующем туре Лиги 1. Вместо него команду возглавит Клод Пюэль, который сейчас находится без работы.

Ранее экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».