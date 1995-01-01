Nice-Matin: Пюэль сменит Жардима в «Монако»

У них там веселее чем в Спартаке. Русский стиль.
Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим в ближайшее время будет отправлен в отставку, пишет Nice-Matin.
Жардима могут уволить в случае поражения «Монако» от «Реймса» в следующем туре Лиги 1. Вместо него команду возглавит Клод Пюэль, который сейчас находится без работы.
Ранее экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».
- Пюэль уже тренировал «Монако» – с 1999-го по 2001 год.
- Последним местом работы француза был «Лестер», из которого его уволили в феврале.
Источник: Nice-Matin
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