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    RMC Sport: Аллегри отказался возглавить «Монако». Итальянец ждет предложения от «ПСЖ»

    Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».

    Сейчас монегасков возглавляет Леонарду Жардим. После пяти туров у команды три поражения и две ничьи. «Монако» занимает 19 место в таблице Лиги 1.

    По информации RMC, итальянский специалист готов рассмотреть предложение от «ПСЖ».

    В настоящий момент главным тренером парижан работает Томас Тухель.

    • Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 годы.
    • Он завоевал с туринским клубом пять чемпионств за пять лет, четырежды став обладателем Кубка Италии и дважды – Суперкубка страны.
    • По окончании прошлого сезона Аллегри покинул «Ювентус».
    • Ранее Аллегри возглавлял «Милан», с которым также побеждал в чемпионате Италии в сезоне-2010/11.

    Источник: RMC Sport

    RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.

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    17.09.2019 08:09
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 17 сентября 2019, 12:28

      Синьор Аллегри прекрасно оценивает свой статус: только топ-клубы

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    • ...
      Рейтинг: +60

      REAL1902 17 сентября 2019, 08:15

      Может быть руководству Монако попробовать уговорить Венгера? Он и с молодыми игроками хорошо работает да и в Монако в начале карьеры работал уже. Хороший вариант для всех сторон мне кажется.

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