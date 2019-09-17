RMC Sport: Аллегри отказался возглавить «Монако». Итальянец ждет предложения от «ПСЖ»

Синьор Аллегри прекрасно оценивает свой статус: только топ-клубы
Экс-главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри отказался от предложения «Монако».
Сейчас монегасков возглавляет Леонарду Жардим. После пяти туров у команды три поражения и две ничьи. «Монако» занимает 19 место в таблице Лиги 1.
По информации RMC, итальянский специалист готов рассмотреть предложение от «ПСЖ».
В настоящий момент главным тренером парижан работает Томас Тухель.
- Аллегри работал в «Ювентусе» с 2014 по 2019 годы.
- Он завоевал с туринским клубом пять чемпионств за пять лет, четырежды став обладателем Кубка Италии и дважды – Суперкубка страны.
- По окончании прошлого сезона Аллегри покинул «Ювентус».
- Ранее Аллегри возглавлял «Милан», с которым также побеждал в чемпионате Италии в сезоне-2010/11.
Источник: RMC Sport
RMC – частная франко-монакская радиостанция, созданная в 1943 году, вещающая из Франции со студиями в Париже и Монте-Карло.