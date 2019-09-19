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    Павлюченко: «У «Байера» чудо-вратарь. Берет все и отдает чужому»

    Бывший игрок «Локомотива» Роман Павлюченко поделился впечатлениями после победы москвичей над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

    «Локомотив» сыграл здорово. С первых минут вышли собранные, не боясь никакого «Байера». Команда с первых минут уверенно играла. Понравилось хорошее движение у «Локомотива», борьба на каждом участке поля. Катились, выбегали и выжигали. Юрий Палыч (Семин) настроил команду.

    Конечно, вратарь у «Байера» – чудо. Я бы его в перерыве поменял бы. Ха-ха-ха. Берет все и отдает чужому. Привез моменты и голы. Чудо-вратарь. Сегодня день «Локомотива», заслужили.

    «Байер» не впечатлил, вроде мяч держат, но толка никакого, хотя были моментики. «Локомотив» умеет играть по счету, два забили и спокойно в оборону. Тяжело, но выиграли – это Лига чемпионов. Дома в принципе можно играть с любой командой. Поздравляю команду и поклонников «Локомотива» с победой», – сказал Павлюченко.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:23
    Комментарии1
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      Рейтинг: +743

      GSmall 1 час назад

      Градетски удивил.Обычно он играет гораздо надёжнее,но видимо это действительно день Локо был

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