Павлюченко: «У «Байера» чудо-вратарь. Берет все и отдает чужому»

Бывший игрок «Локомотива» Роман Павлюченко поделился впечатлениями после победы москвичей над «Байером» в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов.

«Локомотив» сыграл здорово. С первых минут вышли собранные, не боясь никакого «Байера». Команда с первых минут уверенно играла. Понравилось хорошее движение у «Локомотива», борьба на каждом участке поля. Катились, выбегали и выжигали. Юрий Палыч (Семин) настроил команду.

Конечно, вратарь у «Байера» – чудо. Я бы его в перерыве поменял бы. Ха-ха-ха. Берет все и отдает чужому. Привез моменты и голы. Чудо-вратарь. Сегодня день «Локомотива», заслужили.

«Байер» не впечатлил, вроде мяч держат, но толка никакого, хотя были моментики. «Локомотив» умеет играть по счету, два забили и спокойно в оборону. Тяжело, но выиграли – это Лига чемпионов. Дома в принципе можно играть с любой командой. Поздравляю команду и поклонников «Локомотива» с победой», – сказал Павлюченко.

«Локомотив» обыграл «Байер» со счетом 2:1.

Ворота леверкузенской команды защищал финн Лукаш Градецки .

. В группе с россиянами и немцами также выступают «Ювентус» и «Атлетико».

«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»