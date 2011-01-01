Левандовски стал первым игроком, забивающим в стартовом матче ЛЧ 4 сезона подряд

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).

Поляк забивает в стартовой игре самого престижного еврокубкового турнира четвертый год подряд.

Как сообщает Gracenote Live, Левандовски стал первым футболистом, которому удалось подобное.

В предыдущие три сезона форвард «Баварии» забивал в 1-м туре группового этапа «Бенфике» (2:0), «Андерлехту» (3:0) и «Ростову» (5:0).

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