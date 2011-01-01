Левандовски забил 200-й гол за «Баварию»

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).

Этот гол стал для 31-летнего поляка 200-м в составе мюнхенской команды.

Для достижения данной отметки футболисту потребовалось 249 игр. Также в его активе 47 результативных передач.