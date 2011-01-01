Левандовски забил 200-й гол за «Баварию»

Почитайте сколько он не забил с метра)
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).
Этот гол стал для 31-летнего поляка 200-м в составе мюнхенской команды.
Для достижения данной отметки футболисту потребовалось 249 игр. Также в его активе 47 результативных передач.
- Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
- Он перешел из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.
- С мюнхенцами игрок завоевал 10 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов Бундеслиги.