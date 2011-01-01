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    Левандовски забил 200-й гол за «Баварию»

    Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски отличился в матче 1-го тура группового этапа Лиги чемпионов против «Црвены Звезды» (3:0).

    Этот гол стал для 31-летнего поляка 200-м в составе мюнхенской команды.

    Для достижения данной отметки футболисту потребовалось 249 игр. Также в его активе 47 результативных передач.

    • Левандовски выступает за «Баварию» с лета 2014 года.
    • Он перешел из дортмундской «Боруссии» на правах свободного агента.
    • С мюнхенцами игрок завоевал 10 трофеев, в том числе пять чемпионских титулов Бундеслиги.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 08:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +2036

      BlackMurder 1 час назад

      Почитайте сколько он не забил с метра)

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