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    Лига Европы. «Краснодар» сыграет в Швейцарии с «Базелем»

    Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром».

    Игра пройдет в Швейцарии на стадионе «Сент Якоб-Парк». Начало – в 19:55 по московскому времени.

    Ранее команды не встречались друг с другом в официальных поединках. В январе 2018 года «Базель» со счетом 2:0 победил «Краснодар» в товарищеской встрече.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Краснодар».

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 09:17
    Комментарии2
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      Рейтинг: +552

      Mister_Tomsk 5 минут назад

      Давай Краснодар +3 очка в копилочку!!! Сегодня теперь за Вас топим!

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      Рейтинг: +4522

      ilichkadr 20 минут назад

      Надо брать 3 очка.

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