Сегодня, 19 сентября, состоится матч 1-го тура группового этапа Лиги Европы между «Базелем» и «Краснодаром».

Игра пройдет в Швейцарии на стадионе «Сент Якоб-Парк». Начало – в 19:55 по московскому времени.

Ранее команды не встречались друг с другом в официальных поединках. В январе 2018 года «Базель» со счетом 2:0 победил «Краснодар» в товарищеской встрече.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Базель» – «Краснодар».