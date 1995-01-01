Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    Тест: вы бы могли составить календарь РФПЛ?
    2 Тест: какой ты Лео Месси?
    Тест: какой ты Лео Месси?
    3 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу

    Семин – о встрече с «Оренбургом»: «В футбол играют в 11:30? В это время завтракают. Кто поставил матч на такое время?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:1) вспомнил о ближайшей игре в РПЛ. 22 сентября, в воскресенье, москвичи встретятся в гостях с «Оренбургом».

    «Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?» – сказал Семин.

    • «Локомотив» возглавляет свою группу в Лиге чемпионов.
    • В РПЛ команда идет пятой.
    • «Оренбург» в таблице чемпионата России занимает 13 место.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: официальный сайт «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:41
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79350
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73727
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru