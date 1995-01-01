Семин – о встрече с «Оренбургом»: «В футбол играют в 11:30? В это время завтракают. Кто поставил матч на такое время?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин после матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:1) вспомнил о ближайшей игре в РПЛ. 22 сентября, в воскресенье, москвичи встретятся в гостях с «Оренбургом».

«Давайте уделим внимание календарю. Вот как можно после такого матча в 11:30 утра играть на синтетике в Оренбурге? В футбол играют в 11:30? В это время только завтракают. А нам еще долететь надо. Почему не затрагиваете эту тему? Кто поставил матч на такое время?» – сказал Семин.

«Локомотив» возглавляет свою группу в Лиге чемпионов.

В РПЛ команда идет пятой.

«Оренбург» в таблице чемпионата России занимает 13 место.

«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»