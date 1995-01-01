Семин – после победы над «Байером»: «Ребята молодцы, свою работу выполнили блестяще»

шПалыч, такой тренерский гений - еще поискать!!!!!
НО, за что такой кредит доверия к Феде???
Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:1). Решающий гол из-за пределов штрафной забил полузащитник Дмитрий Баринов.
«Ребята молодцы, они – главные действующие лица, свою работу выполнили блестяще.
Левый фланг проигрывали. В обороне Рифат Жемалетдинов лучше играл, больше сохранил сил, как линейный полузащитник.
Установка? Во-первых, забить надо было. Нужно в атаку идти, идти быстро. Было еще несколько атакующих действий. Федору Смолову нужно было просто делать завершающий удар, возвращаться назад и все, а они стали разыгрывать, лишние передачи.
«Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом, но, на мой взгляд, в обороне мы сыграли безошибочно, за исключением первого гола», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».
- В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
- По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
- В РПЛ «Локомотив» идет пятым.
«Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»