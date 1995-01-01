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    Семин – после победы над «Байером»: «Ребята молодцы, свою работу выполнили блестяще»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал исход матча первого тура группового этапа Лиги чемпионов против «Байера» (2:1). Решающий гол из-за пределов штрафной забил полузащитник Дмитрий Баринов.

    «Ребята молодцы, они – главные действующие лица, свою работу выполнили блестяще.

    Левый фланг проигрывали. В обороне Рифат Жемалетдинов лучше играл, больше сохранил сил, как линейный полузащитник.

    Установка? Во-первых, забить надо было. Нужно в атаку идти, идти быстро. Было еще несколько атакующих действий. Федору Смолову нужно было просто делать завершающий удар, возвращаться назад и все, а они стали разыгрывать, лишние передачи.

    «Байер» диктовал ход игры за счет владения мячом, но, на мой взгляд, в обороне мы сыграли безошибочно, за исключением первого гола», – сказал Семин в эфире «Матч ТВ».

    • В следующем туре Лиги чемпионов «Локомотив» встретится с «Атлетико».
    • По итогам первого тура россияне возглавляют группу.
    • В РПЛ «Локомотив» идет пятым.

    «Локо» – величие. Приехал в Германию и без Миранчуков грохнул «Байер»

    Источник: Sports.ru

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7412

      parevg 1 час назад

      шПалыч, такой тренерский гений - еще поискать!!!!!
      НО, за что такой кредит доверия к Феде???

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