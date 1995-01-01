Бородюк может стать главным тренером сборной Камеруна

По информации «Рейтинга букмекеров», бывший тренер сборной России Александр Бородюк ведет переговоры с Федерацией футбола Камеруна.
Руководство Камерунской федерации футбола заинтересовано в услугах 56-летнего Бородюка, переговоры с ним находятся в продвинутой стадии. В ближайшие дни он может подписать контракт со сборной Камеруна.
Сам Бородюк отказался комментировать ситуацию.
- С 2002-го по 2012 год Бородюк работал тренером сборной России. 6 декабря 2005 года возглавил молодежную сборную России и стал старшим тренером основной команды, помощником Гуса Хиддинка, а позже – Дика Адвоката. 3 июля 2012 года завершил свою продолжительную работу в РФС.
- Также возглавлял казахстанский «Кайрат» и московское «Торпедо».
- Последним главным тренером сборной Камеруна был голландец Кларенс Зеедорф, который покинул команду после вылета в 1/8 финала Кубка Африки.
Источник: «Рейтинг букмекеров»
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