Бородюк может стать главным тренером сборной Камеруна

По информации «Рейтинга букмекеров», бывший тренер сборной России Александр Бородюк ведет переговоры с Федерацией футбола Камеруна.

Руководство Камерунской федерации футбола заинтересовано в услугах 56-летнего Бородюка, переговоры с ним находятся в продвинутой стадии. В ближайшие дни он может подписать контракт со сборной Камеруна.

Сам Бородюк отказался комментировать ситуацию.