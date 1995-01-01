Чорлука: «Локомотив» слабее соперников по ЛЧ. Но мы покажем, что можем играть со всеми»

Защитник и капитан «Локомотива» Ведран Чорлука прокомментировал предстоящий матч против «Байера» в 1-м туре группового этапа Лиги чемпионов.

– «Байер» – очень быстрая команда, у них хорошие атакующие футболисты, но у нас есть свой план на игру. Знаем, что нам не будет просто, но вы сами все увидите завтра.

– Кого можете отметить персонально?

– Не буду называть имен. У них хорошая команда – именно командной игрой силен «Байер». Они владеют мячом, показывают красивый футбол, на который приятно смотреть.

– Семь лет назад вы выступали за «Байер». С какими эмоциями вернулись сюда?

– Всегда красиво вернуться на стадион, где ты играл раньше. Помню, что у «Байера» тогда был хороший состав. Мы попали в Лигу Европы. Надеюсь, завтра эмоции будут еще лучше.

– «Локомотив» слабее соперников по группе. Можно ли сравнить эту ситуацию со сборной Хорватии, которая тоже не была фаворитом на чемпионате мира?

– Мы не можем сравнивать эти ситуации. Хорватия – одна из сильнейших команд мира, где выступают футболисты из «Реала» и «Барселоны». «Локомотив» слабее соперников по Лиге чемпионов, но мы покажем, что можем играть со всеми, – сказал Чорлука на пресс-конференции.