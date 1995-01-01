Семин: «Атлетико» и «Ювентус» – фавориты? Вы уже всех по местам расставили. Может, нам уже и играть не надо?»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов с «Байером» ответил на вопрос журналистов о фаворитах группы D.

– Какие матчи изучали при подготовке к «Байеру» – против «Краснодара», или последние в чемпионате Германии?

– Матчи с «Краснодаром» были очень давно. Даже месяц может многое поменять в организации игры, а здесь прошло полгода. Смотрели матч с «Боруссией», с «Хоффенхаймом» – все игры Леверкузена.

– Игра с «Байером» – ключевая в группе, учитывая, что фаворитами называют «Атлетико» и «Ювентус»?

– Вы уже всех по местам расставили. Может, нам уже и играть не надо? Первая игра всегда самая важная. Дальше сама ситуация подскажет – какое будет турнирное положение, какие футболисты будут здоровы. Нет смысла заглядывать далеко. Завтра самый важный матч, – сказал Семин.