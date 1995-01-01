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    Семин: «Атлетико» и «Ювентус» – фавориты? Вы уже всех по местам расставили. Может, нам уже и играть не надо?»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин на пресс-конференции перед стартовым матчем Лиги чемпионов с «Байером» ответил на вопрос журналистов о фаворитах группы D.

    – Какие матчи изучали при подготовке к «Байеру» – против «Краснодара», или последние в чемпионате Германии?

    – Матчи с «Краснодаром» были очень давно. Даже месяц может многое поменять в организации игры, а здесь прошло полгода. Смотрели матч с «Боруссией», с «Хоффенхаймом» – все игры Леверкузена.

    – Игра с «Байером» – ключевая в группе, учитывая, что фаворитами называют «Атлетико» и «Ювентус»?

    – Вы уже всех по местам расставили. Может, нам уже и играть не надо? Первая игра всегда самая важная. Дальше сама ситуация подскажет – какое будет турнирное положение, какие футболисты будут здоровы. Нет смысла заглядывать далеко. Завтра самый важный матч, – сказал Семин.

    • «Локомотив» встретится с «Байером» в среду, матч начнется в 22:00 мск.

    Источник: Официальный сайт «Локомотива»

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    Комментарии14
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      Рейтинг: +8279

      Cules2013 25 минут назад

      с каких это пор в футболе отменили прогнозы и определение фаворитов?

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1

      паха1991 26 минут назад

      удачи ребятам!и Палычу!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +27

      Guinnesss 36 минут назад

      Палыч в порядке! :)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1330

      Антон bx14e 44 минуты назад

      За победу в ЛЧ дают 80млн вроде..
      Нам как раз столько не хватает)

      0
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      ...
      Рейтинг: +2828

      AtticusFinch > Антон bx14e 42 минуты назад

      это кому не хватает?Вам с женой на ипотеку?)

      0
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      ...
      Рейтинг: +1330

      Антон bx14e > AtticusFinch 11 минут назад

      ага)

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +36941

      ROSTOV SUPER 56 минут назад

      Помнится , Юрий Павлович , как Вы не так давно в гости к Атлетико второй состав возили и дома с ними игру слили для того , чтобы основу поберечь и на следующий год местечко в ЛЧ застолбить ! Надеемся в этом году страну не опозорите ! Удачи Вам !

      0
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    • ...
      Рейтинг: +3375

      dinar7777dinar 1 час назад

      Ну играть то надо Юрий палыч хотя бы чтоб 4 место не занять ваше гарантированное

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7386

      parevg 1 час назад

      Играть на со всеми на победу.В Рубин против Барселоны и в ЦСКА против Реала тоже никто не верил....

      2
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      Рейтинг: +22

      silantiy > parevg 40 минут назад

      Ты сравнил дружок, хер с трамвайной ручкой)

      -2
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      ...
      Рейтинг: +12155

      slavutiq70 > parevg 31 минуту назад

      Ну на счёт ЦСКА ты зря,,,Реал в тот периуд драли все кому не лень,,,,я даже ставку делал на коней,,,,

      0
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      Рейтинг: +1458

      Фанат Рубина 1 час назад

      старик смотрю перепил!

      0
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      Рейтинг: +15740

      DVOK68 1 час назад

      Палычу победы!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1306

      Фан666 1 час назад

      Может и не надо

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