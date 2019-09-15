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    Лига 1. «Монако» проиграл «Марселю», ведя в два гола. Головин провел на поле полтора тайма

    В воскресенье, 15 сентября, состоялись три матча 5-го тура французской Лиги 1.

    «Нант» дома одолел «Реймс», «Сент-Этьен» и «Тулуза» сыграли вничью, а «Монако» на своем поле проиграл «Марселю».

    Монегаски к середине первого тайма вели 2:0, но затем пропустили четыре гола, отыграв в концовке только один забитый мяч. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но на 69-й минуте его заменили.

    Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

    Нант – Реймс – 1:0 (0:0)

    Гол: 1:0 – Кулибали, 69.

    Сент-Этьен – Тулуза – 2:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Градель (с пенальти), 15; 0:2 – Исека, 24; 1:2 – Амума, 45; 2:2 – Амума, 56.

    Монако – Марсель – 3:4 (2:2)

    Голы: 1:0 – Бен-Йеддер (с пенальти), 17; 2:0 – Бен-Йеддер, 26; 2:1 – Бенедетто, 38; 2:2 – Жермен, 41; 2:3 – Пайет, 61; 2:4 – Бенедетто, 66; 3:4 – Кейта, 75.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: «Бомбардир»

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    15.09.2019 23:53
    Комментарии6
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      Рейтинг: +3322

      Yev 15 секунд назад

      Это еще раз доказывает, что играть в европе это еще не значит прогрессировать. Смотря в какой еще европе, в монако это одно, в барселоне и ман.сити это другое.

      0
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      Рейтинг: -581

      DonBaton 25 минут назад

      А что же это бревно за 30 лямов сделало? Ничего, Монако потратило впустую деньги на обсоса

      2
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    • ...
      Рейтинг: +3375

      dinar7777dinar 28 минут назад

      Мдааа Монако дно ещё то.

      0
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      Рейтинг: +59

      Вальдемар IV 37 минут назад

      да комментатор только сказал что 2-0 фигня и тут же полететло

      1
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      Рейтинг: +693

      CSKA57 40 минут назад

      Головин опять не порадовал...

      0
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      Рейтинг: +13

      rusan090 > CSKA57 23 минуты назад

      Как не порадовал. Главное, что он волосы умеет красить и в игрульки на компе играть. Что в Монако 0, что в сборной.

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