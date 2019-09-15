Лига 1. «Монако» проиграл «Марселю», ведя в два гола. Головин провел на поле полтора тайма

В воскресенье, 15 сентября, состоялись три матча 5-го тура французской Лиги 1.

«Нант» дома одолел «Реймс», «Сент-Этьен» и «Тулуза» сыграли вничью, а «Монако» на своем поле проиграл «Марселю».

Монегаски к середине первого тайма вели 2:0, но затем пропустили четыре гола, отыграв в концовке только один забитый мяч. Российский полузащитник Александр Головин вышел на поле в стартовом составе, но на 69-й минуте его заменили.

Чемпионат Франции. Лига 1. 5-й тур

Нант – Реймс – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Кулибали, 69.

Сент-Этьен – Тулуза – 2:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Градель (с пенальти), 15; 0:2 – Исека, 24; 1:2 – Амума, 45; 2:2 – Амума, 56.

Монако – Марсель – 3:4 (2:2)

Голы: 1:0 – Бен-Йеддер (с пенальти), 17; 2:0 – Бен-Йеддер, 26; 2:1 – Бенедетто, 38; 2:2 – Жермен, 41; 2:3 – Пайет, 61; 2:4 – Бенедетто, 66; 3:4 – Кейта, 75.

Календарь Лиги 1

Турнирная таблица Лиги 1