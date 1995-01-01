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    Серия А. «Лацио» вел в счете, но уступил СПАЛу; «Болонья» проигрывала 0:2 и победила «Брешиу»

    Состоялись матчи третьего тура Серии А. «Болонья» проигрывала в два мяча в Брешии, но в итоге добилась победы. Хозяева заканчивали встречу в меньшинстве.

    «Лацио» в первом тайме с пенальти забил СПАЛу, но удержать преимущество не сумел – поражение. В еще одной игре «Кальяри» победил «Парму».

    Чемпионат Италии. Серия А. 3-й тур

    Брешиа – Болонья – 3:4 (3:1)

    Голы: 1:0 – Доннарумма, 10; 2:0 – Доннарумма, 19; 2:1 – Бани, 36; 3:1 – Кистана, 42; 3:2 – Паласио, 56; 3:3 – Поли, 60; 3:4 – Орсолини, 80.

    Удаления: Дессена, 48 (вторая ж.к.) – нет.

    Парма – Кальяри – 1:3 (0:2)

    Голы: 0:1 – Чеппителли, 23; 0:2 – Чеппителли, 39; 1:2 – Баррилла, 58; 1:3 – Симеоне, 77.

    СПАЛ – Лацио – 2:1 (0:1)

    Голы: 0:1 – Иммобиле, 17 (с пенальти); 1:1 – Петанья, 63; 2:1 – Куртич, 90+2.

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: Бомбардир.ру

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