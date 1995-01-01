Цорн – о предсезонке «Спартака» в США: «Я предлагал это еще два года назад, но тогда не согласился Каррера»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о предстоящем предсезонном турнире Florida Cup 2020, в котором примет участие московский клуб.

«Договоренности по турниру в США мы достигли в августе. Это очень интересно с точки зрения рынка, развития клуба. Мы будем первой [российской] командой, которая участвует в этом турнире, первой командой, которая готовится в США. Там хорошие условия, это я видел сам. Хорошие соперники, это коммерчески выгодно.

Мы имеем все шансы заработать — есть ТВ-права, рекламные права. Организаторы покрывают большую часть расходов.

Согласен ли Кононов с такой сложной логистикой? Да, в чем проблема? Европейские команды летом летают играть в Азию и Америку, «Аякс» и «Айнтрахт» участвовали в прошлогоднем розыгрыше Florida Cup в США. Кстати, я предлагал «Спартаку» этот турнир 2 года назад, это клубом обсуждалось. Но тогда Каррера не был готов на такие перелеты», – подытожил Цорн.