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    Цорн – о предсезонке «Спартака» в США: «Я предлагал это еще два года назад, но тогда не согласился Каррера»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о предстоящем предсезонном турнире Florida Cup 2020, в котором примет участие московский клуб.

    «Договоренности по турниру в США мы достигли в августе. Это очень интересно с точки зрения рынка, развития клуба. Мы будем первой [российской] командой, которая участвует в этом турнире, первой командой, которая готовится в США. Там хорошие условия, это я видел сам. Хорошие соперники, это коммерчески выгодно.

    Мы имеем все шансы заработать — есть ТВ-права, рекламные права. Организаторы покрывают большую часть расходов.

    Согласен ли Кононов с такой сложной логистикой? Да, в чем проблема? Европейские команды летом летают играть в Азию и Америку, «Аякс» и «Айнтрахт» участвовали в прошлогоднем розыгрыше Florida Cup в США. Кстати, я предлагал «Спартаку» этот турнир 2 года назад, это клубом обсуждалось. Но тогда Каррера не был готов на такие перелеты», – подытожил Цорн.

    • Товарищеский турнир Florida Cup 2020 пройдет в Орландо с 15 по 18 января следующего года.
    • Участие в соревнованиях, помимо «Спартака», подтвердили бразильские «Коринтианс» и «Палмейрас», а также колубийский «Атлетико Насьональ».
    • Действующим обладателям Кубка является «Палмейрас».

    Источник: «СЭ»

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии5
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      Рейтинг: +254

      ALEX TARAN 10 минут назад

      Неплохой турнирчик и с латинасами погоняют...интересно будет глянуть...

      0
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      Рейтинг: +8733

      vka1970 19 минут назад

      Два года назад Спартак стал чемпионом.
      Посмотрим, чем в этом году поможет данный турнир.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +56

      Ссппааррттаакк 22 минуты назад

      Опять виноват Каррера. И немножко Глушаков.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +449

      Красный май 25 минут назад

      - Что Вы можете сказать о Каррере?
      - Ничего хорошего.
      - Вы приняты!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +1547

      erma 37 минут назад

      Да, сейчас можно все валить на Карреру, как на мертвого. Я хочу только добавить, что Каррера был прав просто потому, что стал Чемпионом. Что выиграет со Спартаком Кононов - вот большой вопрос. Зато по Штатам покатается. Я бы его там и оставил.

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