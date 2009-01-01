Павлюченко: «Пусть Черышев даже не думает о переходе в РПЛ»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился мнением относительно возможного перехода полузащитника «Валенсии» Дениса Черышева в один из клубов РПЛ.

«Пусть даже не думает о переходе в РПЛ! Моей главной ошибкой в карьере было как раз возвращение в Россию. Уверен, что у него по определению должно отсутствовать подобное желание.

Да, не получается, но футбол в Европе не идeт в сравнение с тем, что в РПЛ. Пускай не «Валенсия», а другой клуб — нужно рассматривать любой вариант, чтобы остаться там», – заявил Павлюченко.