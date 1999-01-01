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    «БИЗНЕС Online»: Цорн предлагал «Спартаку» поездку в США при Каррере, но итальянец отказался

    «Спартак» в январе проведет сбор в США, где примет участие в товарищеском турнире Florida Cup. Москвичи могли отправиться за океан еще в 2018 году.

    Тогда матч-агент Томас Цорн (ныне генеральный директор «Спартака») предлагал команде организовать поездку, но на нее наложил вето главный тренер Массимо Каррера. Специалист считал визит в США нарушающим процесс подготовки, сказал «БИЗНЕС Online» бывший вице-президент москвичей Наиль Измайлов.

    Источник: «БИЗНЕС Online»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +238

      seth343 1 час назад

      Дак тогда Цорна то вроде не было

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