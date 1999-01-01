«БИЗНЕС Online»: Цорн предлагал «Спартаку» поездку в США при Каррере, но итальянец отказался

Дак тогда Цорна то вроде не было
«Спартак» в январе проведет сбор в США, где примет участие в товарищеском турнире Florida Cup. Москвичи могли отправиться за океан еще в 2018 году.
Тогда матч-агент Томас Цорн (ныне генеральный директор «Спартака») предлагал команде организовать поездку, но на нее наложил вето главный тренер Массимо Каррера. Специалист считал визит в США нарушающим процесс подготовки, сказал «БИЗНЕС Online» бывший вице-президент москвичей Наиль Измайлов.
- В январе 2020 года в США московская команда сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ».
- В прошлом сезоне «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ и Катаре. Тогда «Спартак» стал обладателем «Кубка Матч Премьер».
- Москвичи в РПЛ идут шестыми.