«БИЗНЕС Online»: Цорн предлагал «Спартаку» поездку в США при Каррере, но итальянец отказался

«Спартак» в январе проведет сбор в США, где примет участие в товарищеском турнире Florida Cup. Москвичи могли отправиться за океан еще в 2018 году.

Тогда матч-агент Томас Цорн (ныне генеральный директор «Спартака») предлагал команде организовать поездку, но на нее наложил вето главный тренер Массимо Каррера. Специалист считал визит в США нарушающим процесс подготовки, сказал «БИЗНЕС Online» бывший вице-президент москвичей Наиль Измайлов.