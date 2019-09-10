«Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с «Палмейрас» и «Коринтианс»

Хорошо задумка. Для развития и международного имиджа это существенно на пользу пойдёт. Да и с бразильскими командами сыграют, чуть ли не впервые в истории.
Московский «Спартак» зимой отправится на сбор в США.
«Спартак» проведет январский сбор в Майами, где сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ», сообщает пресс-служба клуба.
Матчи пройдут в рамках турнира Florida Cup с 13 по 20 января.
- В прошлом сезоне «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ и Катаре.
- Тогда «Спартак» стал обладателем «Кубка Матч Премьер», в котором также принимали участие «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».