«Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с «Палмейрас» и «Коринтианс»

Московский «Спартак» зимой отправится на сбор в США.

«Спартак» проведет январский сбор в Майами, где сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ», сообщает пресс-служба клуба.

Матчи пройдут в рамках турнира Florida Cup с 13 по 20 января.