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    «Спартак» проведет зимний сбор в Майами, сыграет с «Палмейрас» и «Коринтианс»

    Московский «Спартак» зимой отправится на сбор в США.

    «Спартак» проведет январский сбор в Майами, где сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ», сообщает пресс-служба клуба.

    Матчи пройдут в рамках турнира Florida Cup с 13 по 20 января.

    • В прошлом сезоне «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ и Катаре.
    • Тогда «Спартак» стал обладателем «Кубка Матч Премьер», в котором также принимали участие «Ростов», «Локомотив» и «Зенит».

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6554

      ivanthebest 20 минут назад

      Хорошо задумка. Для развития и международного имиджа это существенно на пользу пойдёт. Да и с бразильскими командами сыграют, чуть ли не впервые в истории.

      0
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      Рейтинг: +5998

      батог 36 минут назад

      Опыт - это хорошо ! С Юж.Америкой поиграть - это дорогого стоит ! Глядишь кого присмотрят ! К Шараповой Машуне в гости сходят !

      0
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      Рейтинг: +80

      Spaunn7 48 минут назад

      ООО, это круто. Был в Майами) город БОМБА! ! ! Повезло парням . Да и на имидж клуба это неплохо повлияет.

      3
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      Рейтинг: +734

      Киркинитидец 1 час назад

      возьмите меня с собой!я буду мячики подносить!ну или глядей постовлять... я умею.

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