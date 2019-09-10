Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    Тест: угадай российского футболиста по его родному городу
    2 Тест: угадай внезапного чемпиона
    Тест: угадай внезапного чемпиона
    3 Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?
    Тест: какая команда РФПЛ нужна Государственной Думе?

    Цорн: «Надеюсь, после участия во Florida Cup у «Спартака» появится много новых поклонников в США»

    Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал участие московской команды в зимнем турнире Florida Cup.

    «Участие во Florida Cup – это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

    Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», – сказал Цорн.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 17:40
    Комментарии6
    ...
    • ...
      Рейтинг: +6554

      ivanthebest 24 минуты назад

      Нормальная идея и подход. Нужно развивать бренд клуба и привлекательность. Тогда и молодые таланты будут с охоткой переходить в клуб, о котором они слышали и видели его вживую, а не просто ради бабла. В этом ключевое отличие той же Португалии от России, где Порту, Бенфику и Спортинг знают все во всех частях света.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2796

      RotBerg 27 минут назад

      Соль 2 )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2121

      Chesn0k 32 минуты назад

      так и вижу армию заокеанских болельщиков спартака, которые будут просыпаться в 5 утра, чтобы посмотреть игру любимой команды против уфы и камаза в кубке россии

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +14291

      DOCTOR PENALTY 47 минут назад

      Надо красиво сыграть, а то и поубавится. С тренером вопрос решай.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      тётя ASYA 1 час назад

      Цорну за своих болел нужно радеть, а он в Америку лезет.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +651

      тётя ASYA 1 час назад

      поклонники в США? а накуй они нам? вы млять дома нормально играйте -будет вам респект и уважуха и почёт. А америкосы отстой,они за бакинские рубли кого хочешь полюбят !!! и в зад и вперед

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79335
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73657
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru