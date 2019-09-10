Цорн: «Надеюсь, после участия во Florida Cup у «Спартака» появится много новых поклонников в США»

Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал участие московской команды в зимнем турнире Florida Cup.

«Участие во Florida Cup – это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.

Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», – сказал Цорн.