Цорн: «Надеюсь, после участия во Florida Cup у «Спартака» появится много новых поклонников в США»

Нормальная идея и подход. Нужно развивать бренд клуба и привлекательность. Тогда и молодые таланты будут с охоткой переходить в клуб, о котором они слышали и видели его вживую, а не просто ради бабла. В этом ключевое отличие той же Португалии от России, где Порту, Бенфику и Спортинг знают все во всех частях света.
Генеральный директор «Спартака» Томас Цорн прокомментировал участие московской команды в зимнем турнире Florida Cup.
«Участие во Florida Cup – это новый, уникальный опыт для московского «Спартака», который сочетает в себе ряд важных факторов. Во-первых, команда проведет зимний подготовительный период в отличных условиях: очевидно, что участникам турнира предоставят все необходимые условия для тренировок.
Во-вторых, нас ждет очень интересный и сильный состав участников: болельщикам красно-белых будет увлекательно увидеть «Спартак» в матчах против ведущих латиноамериканских команд. Ну и, наконец, участие во Florida Cup – это возможность расширить нашу базу болельщиков за океаном. Надеюсь, у «Спартака» появится много новых поклонников в США», – сказал Цорн.
- В январе 2020 года московская команда сыграет с «Палмейрас», «Коринтианс» и «Атлетико Насьональ».
- В прошлом сезоне «Спартак» проводил зимние сборы в ОАЭ и Катаре. Тогда «Спартак» стал обладателем «Кубка Матч Премьер».