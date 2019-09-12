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    Каррера не контактировал с клубами РПЛ после ухода из «Спартака»

    Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие предложения по работе ему поступали после работы в России.

    — Какие предложения вам поступали за этот год? Почему вы их не приняли?

    — То, что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и еще предложения из-за пределов Италии.

    — Ходили слухи о возвращении в Россию — в «Оренбург», а потом в «Динамо» и «Рубин». Были ли контакты с этими клубами?

    — Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ.

    В декабре 2018 года «Чемпионат» сообщал, что Каррера может возглавить «Оренбург». Летом «Рейтинг букмекеров» писал, что Каррера является одним из кандидатов на замену Дмитрия Хохлова в «Динамо».

    • Каррера проработал в «Спартаке» до октября 2018 года.
    • При нем команда выиграла чемпионат и Суперкубок России.

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 12:51
    Комментарии3
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      Рейтинг: +14345

      DOCTOR PENALTY 49 минут назад

      Потерпи, не надо в Иран, скоро кто-нибудь созреет в России.

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      Рейтинг: +864

      neim 1 час назад

      А из Монголии не было часом ?

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      ...
      Рейтинг: +14345

      DOCTOR PENALTY > neim 50 минут назад

      После этого интервью будет из Китая.

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