Каррера не контактировал с клубами РПЛ после ухода из «Спартака»

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера рассказал, какие предложения по работе ему поступали после работы в России.

— Какие предложения вам поступали за этот год? Почему вы их не приняли?

— То, что было реально возможно, — это работа в Иране. Там, куда в итоге поехал Андреа Страмаччони. Было два предложения из Ирана, которые могли бы быть интересными с финансовой точки зрения, но не с творческой. Поэтому данную идею я оставил. Были и еще предложения из-за пределов Италии.

— Ходили слухи о возвращении в Россию — в «Оренбург», а потом в «Динамо» и «Рубин». Были ли контакты с этими клубами?

— Нет. Не контактировал ни с кем. Это были просто слухи в СМИ.

В декабре 2018 года «Чемпионат» сообщал, что Каррера может возглавить «Оренбург». Летом «Рейтинг букмекеров» писал, что Каррера является одним из кандидатов на замену Дмитрия Хохлова в «Динамо».