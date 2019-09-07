Сборная России поблагодарила Калининград за теплый прием

Молодцы ребята, надо выходить из группы во что бы то ни стало!
В субботу вечером сборная России прилетела из Глазго в Калининград.
Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере пост с благодарностью в адрес города.
«Мы в Калининграде! Спасибо за теплый прием», – говорится в сообщении.
- 9 сентября россияне сыграют со сборной Казахстана.
- В пятницу команда Станислава Черчесова в гостях победила Шотландию.
- В отборочной группе Россия идет на втором месте, уступая только Бельгии.
Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018
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— Сборная России (@TeamRussia) September 7, 2019