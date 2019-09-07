Сборная России поблагодарила Калининград за теплый прием

В субботу вечером сборная России прилетела из Глазго в Калининград.

Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере пост с благодарностью в адрес города.

«Мы в Калининграде! Спасибо за теплый прием», – говорится в сообщении.

9 сентября россияне сыграют со сборной Казахстана.

В пятницу команда Станислава Черчесова в гостях победила Шотландию.

в гостях победила Шотландию. В отборочной группе Россия идет на втором месте, уступая только Бельгии.

Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018