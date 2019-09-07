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    Сборная России поблагодарила Калининград за теплый прием

    В субботу вечером сборная России прилетела из Глазго в Калининград.

    Пресс-служба национальной команды опубликовала в твиттере пост с благодарностью в адрес города.

    «Мы в Калининграде! Спасибо за теплый прием», – говорится в сообщении.

    Сборная России в Калининграде посмотрела серию пенальти с Испанией на ЧМ-2018

    Источник: Твиттер сборной России

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    Сегодня, 07:18
    Комментарии6
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      Рейтинг: +23

      MU 007 53 минуты назад

      Молодцы ребята, надо выходить из группы во что бы то ни стало!

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      Рейтинг: +2990

      BarStep 1 час назад

      Немного не в тему.., но Хабиб сегодня красавчик! Поздравляю его и всех не равнодушных таланта и упорства этого парня! Сборной завтра постараться победить так же без вариантов для соперника!

      1
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      Рейтинг: +1488

      Kollljan 2 часа назад

      Посмотрел в твиттере на фотки нашей сборной. Там бездарь Смолов всё время лезет на передний план. Полирует скамейку, но на переднем плане. Скромнее надо быть Смолову.

      0
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      Рейтинг: +4942

      Агасфер > Kollljan 14 минут назад

      У него рекламные контракты с ведущими мировыми фирмами тату.Просто вынужден это делать,и не до футбола.

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      Рейтинг: +33253

      MaxRnD 2 часа назад

      Глянем сколько народу на игру соберётся, а то всяко-разно лучше бы в Ростове провели, пока болельщик даже на рядовые матчи прёт, как лосось на нерест ...

      0
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      Рейтинг: +4942

      Агасфер > MaxRnD 10 минут назад

      Это единственный твой интерес к матчу? "Не завидуй человеку,если даже он в очках...".

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