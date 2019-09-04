Орещук: «Практически все рассматриваемые «Динамо» нападающие оказались в английских клубах»

Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о работе клуба по поиску форварда минувшим летом.

– «Динамо» остро требовался нападающий. Почему так затянулся поиск?

– Мы начали строить команду от печки, двигались снизу вверх. По форвардам нам говорили: «Ребята, сначала Англия! Как закроется окно там, будем о чем-то говорить». Практически все рассматриваемые нами нападающие оказались в итоге в английских клубах. Некоторые либо перешли в другие сильные чемпионаты, либо остались в своих командах.

Объективно за столь короткий срок привезти топового молодого нападающего, которого мы в дальнейшем могли бы еще перепродать, было очень тяжело. А брать среднего уровня варяга за бешеные деньги – это путь в никуда.