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    Орещук: «Практически все рассматриваемые «Динамо» нападающие оказались в английских клубах»

    Спортивный директор «Динамо» Роман Орещук рассказал о работе клуба по поиску форварда минувшим летом.

    – «Динамо» остро требовался нападающий. Почему так затянулся поиск?

    – Мы начали строить команду от печки, двигались снизу вверх. По форвардам нам говорили: «Ребята, сначала Англия! Как закроется окно там, будем о чем-то говорить». Практически все рассматриваемые нами нападающие оказались в итоге в английских клубах. Некоторые либо перешли в другие сильные чемпионаты, либо остались в своих командах.

    Объективно за столь короткий срок привезти топового молодого нападающего, которого мы в дальнейшем могли бы еще перепродать, было очень тяжело. А брать среднего уровня варяга за бешеные деньги – это путь в никуда.

    Источник: Sport24

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +6014

      FanatSerj 21 минуту назад

      То что деньги начали считать это хорошо и хвалебно, но такой подход брать целую команду новых игроков да еще по ходу сезона это тоже путь очень шаткий, при этом зачем то поставлена цель Еврокубки, которая будет давить на абсолютно не сыгранный коллектив, на этой почве будет достаточно пару раз пересраться и потом из них вы уже команду не соберете.

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      Рейтинг: +4862

      Агасфер 37 минут назад

      Видимо,"Динамо" утаило от СК одного из арестованных полковников-владельцев бассейнов для хранения валюты.

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      Рейтинг: +528

      yurdin 1 час назад

      ПлАчу с Романом по Окаке Чуке :(

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