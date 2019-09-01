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    Примера. «Реал» спас ничью в матче с «Вильярреалом», Бэйл оформил дубль и получил красную карточку

    В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом». Дубль в составе гостей оформил нападающий Гарет Бэйл. В концовке игры валлийский футболист получил две желтые карточки и был удален с поля.

    В другой встрече «Атлетико» победил «Эйбар», проигрывая со счетом 0:2. Один из голов забил новичок Жоау Фелиш.

    «Валенсия» благодаря двум голам Даниэля Парехо с пенальти обыграла «Мальорку».

    Испания. Примера. 3-й тур

    Вильярреал – Реал – 2:2 (1:1)

    Голы: 1:0 – Морено, 12; 1:1 – Бэйл, 45+1; 2:1 – Гомес, 74; 2:2 – Бэйл, 86.

    Удаления: нет – Бэйл, 90+4.

    Атлетико – Эйбар – 3:2 (1:2)

    Голы: 0:1 – Шарлес, 7; 0:2 – Арбилья, 19; 1:2 – Фелиш, 27; 2:2 – Витоло, 52; 3:2 – Томас, 90.

    Валенсия – Мальорка – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Парехо, 43 (с пенальти); 2:0 – Парехо, 57 (с пенальти).

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: «Бомбардир»

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    01.09.2019 23:51
    Комментарии4
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      Рейтинг: +15

      NEONFOL 24 минуты назад

      реал без рона что барса без месси. игра уровень рпл)))))))))))

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      Рейтинг: +785

      Benifacto 26 минут назад

      Месси не молодеет, Кри походу послушал агента и срулил, так что имеем что имеем...Реалу нужен взрыв и это Мбапэ, Барсе искать нового Месси, с Неймаром вазня, он сам незнает чего хочет,а так я думаю будет интригующий сезон)))и его должен взять Атлетико!чисто Гризмана порадовать)))и взять таки ЛЧ...

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      Рейтинг: +3265

      dinar7777dinar 1 час назад

      удивительный сезон в ла лиге. барса и реал еле еле шагают ! атлетико с трудом но выигрывает третий матч подряд. севилья не плоха !! вся борьба впереди когда включаться реала и барса по настоящему,

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      Рейтинг: +813

      Jhon1989 1 час назад

      Смотришь на реал и просто Ху......шь на что были потрачены 300 лямов,как была полная шляпа так и осталось!!!

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