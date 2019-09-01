Примера. «Реал» спас ничью в матче с «Вильярреалом», Бэйл оформил дубль и получил красную карточку

В матче 3-го тура чемпионата Испании «Реал» на выезде сыграл вничью с «Вильярреалом». Дубль в составе гостей оформил нападающий Гарет Бэйл. В концовке игры валлийский футболист получил две желтые карточки и был удален с поля.

В другой встрече «Атлетико» победил «Эйбар», проигрывая со счетом 0:2. Один из голов забил новичок Жоау Фелиш.

«Валенсия» благодаря двум голам Даниэля Парехо с пенальти обыграла «Мальорку».

Испания. Примера. 3-й тур

Вильярреал – Реал – 2:2 (1:1)

Голы: 1:0 – Морено, 12; 1:1 – Бэйл, 45+1; 2:1 – Гомес, 74; 2:2 – Бэйл, 86.

Удаления: нет – Бэйл, 90+4.

Атлетико – Эйбар – 3:2 (1:2)

Голы: 0:1 – Шарлес, 7; 0:2 – Арбилья, 19; 1:2 – Фелиш, 27; 2:2 – Витоло, 52; 3:2 – Томас, 90.

Валенсия – Мальорка – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Парехо, 43 (с пенальти); 2:0 – Парехо, 57 (с пенальти).

Календарь Примеры

Турнирная таблица Примеры