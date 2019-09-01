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    «Спартак» анонсировал трансфер Крала с помощью КВНщика из Камызякского края и Назарова

    Полузащитник Алекс Крал перешел из «Славии» в «Спартак». Московский клуб в твиттер-аккаунте намеками анонсировал официальное объявление о трансфере.

    Клуб разместил видео с участием народного артиста России Дмитрия Назарова, а также КВНщика, капитана сборной Камызякского края по КВН, актера телешоу «Однажды в России» Азамата Мусагалиева. Оба являются болельщиками «Спартака».

    Онлайн последнего дня трансферов

    Источник: Твиттер «Спартака»

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    Комментарии11
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      Рейтинг: +698

      Niko 1 час назад

      С видосами такая же шляпа что и у нас гогуа))

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      Рейтинг: +1929

      Черкизовский Кот 1 час назад

      Чё говоришь, Мальчишка?

      0
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      Рейтинг: +6103

      Eddyson 1 час назад

      У Кононова опять часы сбросили: четыре месяца начинаются заново, ведь в команде новый игрок. А анонсисты просто **здец, неужели порядочных людей не удалось найти?

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      Рейтинг: +2834

      САДЫЧОК 1 час назад

      Опять этот хмырь , прилип к Спартаку !

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      Рейтинг: +1483

      giluxa1963 1 час назад

      очередной иностранец а как они играют уже видели с Брагой

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      Рейтинг: +6400

      ivanthebest 1 час назад

      Добро пожаловать, Краль! Наконец-то ожидаемое усиление в опорку, правда немного препозднившееся. Надеюсь, ты сможешь себя проявить в команде и стать оплотом опорной зоны и в следующем году играть в еврокубках там же, где сейчас играет Славия.

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      Рейтинг: +753

      Юрий Крутько 1 час назад

      Каких отличных игроков Спартак не купит при Кононове,а толку(игры) не будет...Ну не тянет он,как тренер и всё тут!Карпин-вот кто созрел для Спартака,просто идеально бы подошёл!

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      Рейтинг: +6400

      ivanthebest > Юрий Крутько 1 час назад

      Карпин? С валидолом и цирком вечным... Нет уж, спасибо. Я до сих пор помню тот Спартак, когда даже ведя в счёте 3-0 нельзя ни на секунду расслабиться. Точно так же играет и Ростов. Могут вести 2-0 и легко упустить победу. Могут обыграть на выезде солидный клуб, а потом сразу соснуть условному Оренбургу. Хрен редьки не слаще.

      Если и выгонять Конона, при котором сейчас игра уже начала прорисовываться и Спартак идёт в верху, то только приглашая реально классного тренера из-за рубежа, кого-то на подобии Аллегри. Всё остальное, топтание на месте и баломутство с потерей времени на очередную перестройку игры.

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      Рейтинг: +2834

      САДЫЧОК > Юрий Крутько 1 час назад

      Согласен ! Карпин , только сейчас созрел для Спартака .

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      Рейтинг: +315

      Bobafett 1 час назад

      Так какое место, он на поле занимает??? везде инфа разная!

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      Рейтинг: +226

      dragoon000320 > Bobafett 1 час назад

      Говорят опорный хав

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