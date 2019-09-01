«Спартак» анонсировал трансфер Крала с помощью КВНщика из Камызякского края и Назарова

Полузащитник Алекс Крал перешел из «Славии» в «Спартак». Московский клуб в твиттер-аккаунте намеками анонсировал официальное объявление о трансфере.

Клуб разместил видео с участием народного артиста России Дмитрия Назарова, а также КВНщика, капитана сборной Камызякского края по КВН, актера телешоу «Однажды в России» Азамата Мусагалиева. Оба являются болельщиками «Спартака».

Сумма сделки по трансферу Крала оценивается в 9 миллионов евро.

Transfermarkt оценивает стоимость Крала в 3,5 миллиона евро.

Москвичи переключились на Крала после срыва трансфера хавбека «Ниццы» Адриена Тамезе.

Онлайн последнего дня трансферов