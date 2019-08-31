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    AS – о сейве Чернова: «Лучшее оборонительное действие десятилетия»

    Испанское издание AS отреагировало на спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

    В концовке встречи 26-летний россиянин отразил спиной удар Луки Джорджевича.

    «Мы видим лучшее оборонительное действие последнего десятилетия: 90-я минута, и он делает это чудо», – сообщается на сайте AS.

    • «Ростов» благодаря победе возглавил таблицу РПЛ.
    • Чернов в текущем сезоне чемпионата России не пропустил ни одного матча.
    • На действия защитника также отреагировал твиттер сборной России.

    Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!

    Источник: AS

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    Сегодня, 09:18
    Комментарии16
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      Рейтинг: +283

      gunstilzit 41 минуту назад

      Тут Джорджевич "герой".

      1
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    • ...
      Рейтинг: +216

      Леший88 49 минут назад

      Но в сборную чабан призвал не его, а нойштедтера, и кудряшова... Л - логика. О - Откаты

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +812

      Freyd 50 минут назад

      Ух,испанцы за футболом в России смотрят

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +912

      Genz 50 минут назад

      Капелло Чернова приглашал в сборную. И один официальный матч он сыграл

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2155

      TOMSON 56 минут назад

      Он не спиной вынес из ворот. Это бы никого сильно не удивило. Он в течение 3-5 секунд вытащил два удара из пустых ворот. Вот в этом крутость..

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +186

      Из Твери Леха 1 час назад

      Фильм "убойный футбол" отдыхает.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +92

      kazak161 1 час назад

      Сейчас начнется охота обиженных на Чернова,Шомуродова и Соболева!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +812

      Freyd > kazak161 49 минут назад

      Карпин сам отведет в другой клуб за 50 лямов

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1297

      Derzkiy1 1 час назад

      Его уже в группе рекламировали (433) после этого много кто следить за ним будет

      0
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    • ...
      Рейтинг: +5841

      piligrim1986 1 час назад

      ну тут не поспорить

      2
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      Рейтинг: +96

      Alec7183 1 час назад

      Просто великолепно, плюс сэйв оказывает действие на турнирную таблицу, в этом месте у зрителей челюсть должна отпасть, как в фильме Маска.

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