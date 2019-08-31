AS – о сейве Чернова: «Лучшее оборонительное действие десятилетия»

Испанское издание AS отреагировало на спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1).

В концовке встречи 26-летний россиянин отразил спиной удар Луки Джорджевича.

«Мы видим лучшее оборонительное действие последнего десятилетия: 90-я минута, и он делает это чудо», – сообщается на сайте AS.

«Ростов» благодаря победе возглавил таблицу РПЛ.

Чернов в текущем сезоне чемпионата России не пропустил ни одного матча.

На действия защитника также отреагировал твиттер сборной России.

Сейвы защитника «Ростова» – просто А-А-А-А!