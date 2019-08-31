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    Твиттер сборной России – про двойной сейв Чернова: «Нога Акинфеева: ремейк»

    Сборная России в официальном аккаунте в твиттере отреагировала на двойное спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Действия южанина не позволили москвичам отыграться в добавленное время второго тайма.

    «Нога Игоря Акинфеева: ремейк», – такой комментарий сопровождает видео эпизода с участием Чернова.

    • «Ростов» благодаря победе возглавил таблицу РПЛ.
    • В текущем сезоне чемпионата России Чернов не пропустил ни одного матча.
    • Твиттер сборной России под «ногой Акинфеева» имеет в виду игру бывшего вратаря команды Игоря Акинфеева в победной серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.

    Источник: Твиттер сборной России

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    31.08.2019 22:25
    Комментарии6
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      Рейтинг: +7517

      Serjoga 1 час назад

      Прощаю ему 3 косяка в предыдущих турах! Очки вернул!

      0
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      Рейтинг: +14105

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Вот Женька и вошёл в историю, как самый жопастый защитник.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +7517

      Serjoga > DOCTOR PENALTY 1 час назад

      Давай ПОПЫ не мерить! Парень вернул очки за свои косяки в 3-х турах! Понял, что футбол длится до финального свистка! И в этом он МОЛОДЕЦ!

      0
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      Рейтинг: +3301

      Добрый Бобер 1 час назад

      "Нога Акинфеева", это 99,98% фарта + 0,02% Акинфеева. Здесь же где-то 70 на 30. Может 80 на 20.

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      Рейтинг: +7517

      Serjoga > Добрый Бобер 1 час назад

      Давай без процентов! Старался, самоотдача, повезло! ПОБЕДА! Молодца!

      0
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      Рейтинг: +3301

      Добрый Бобер > Serjoga 1 час назад

      Да.

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