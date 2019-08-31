Твиттер сборной России – про двойной сейв Чернова: «Нога Акинфеева: ремейк»

Прощаю ему 3 косяка в предыдущих турах! Очки вернул!
Сборная России в официальном аккаунте в твиттере отреагировала на двойное спасение защитника «Ростова» Евгения Чернова в матче восьмого тура РПЛ против «Локомотива» (2:1). Действия южанина не позволили москвичам отыграться в добавленное время второго тайма.
«Нога Игоря Акинфеева: ремейк», – такой комментарий сопровождает видео эпизода с участием Чернова.
- «Ростов» благодаря победе возглавил таблицу РПЛ.
- В текущем сезоне чемпионата России Чернов не пропустил ни одного матча.
- Твиттер сборной России под «ногой Акинфеева» имеет в виду игру бывшего вратаря команды Игоря Акинфеева в победной серии пенальти 1/8 финала чемпионата мира-2018 против Испании.
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— Сборная России (@TeamRussia) August 31, 2019