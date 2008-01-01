Анчелотти: «Даже счет 3:3 или 4:3 не отменил бы факта, что «Наполи» сыграл плохо»

Главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти подвел итог поражению от «Ювентуса» (3:4) во втором туре Серии А.

На второй добавленной минуте защитник Калиду Кулибали забил в свои ворота и установил окончательный счет. Во втором тайме неаполитанцы отыгрались с 0:3.

«Мы провалили тест, потому что играли плохо на протяжении целого часа. Казалось, что матч закончился, но мы вернулись в игру. Могло быть 3:3 или даже 4:3 в нашу пользу, но даже это не отменило бы факта, что мы сыграли плохо.

Игра изменилась, потому что при счете 3:0 «Юве» сделал ставку на контратаки, и мы получили мяч. Выход Лосано добавил ширины атаке, но ключевым стало не только его появление. Мы позволили сопернику оказывать прессинг. Фабиан Руис был недоступен весь первый тайм, мы не могли доставить до него мяч. Во время наших контратак возникало свободное пространство, но мы не могли его использовать.

Когда забивали Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду, защита была на месте. В это время на трети поля около наших ворот находились 7-8 защитников, так что голы не стали следствием провальных контратак.

После перерыва мы включили Руиса в игру, и он смог доставить сопернику неприятности», – цитирует Анчелотти Football Italia.