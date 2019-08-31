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    Серия А. Кулибали забил автогол на 90+2 минуте встречи с «Ювентусом», в матче 7 голов

    Встреча второго тура чемпионата Италии «Ювентус»«Наполи» закончился со счетом 4:3.

    В составе хозяев забили защитник Данило (первым касанием в дебютном матче), нападающие Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду. Для 34-летнего португальца мяч стал первым в текущем розыгрыше.

    За неаполитанцев отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, хавбек Ирвинг Лосано.

    Защитник гостей Калиду Кулибали на второй добавленной минуте отправил мяч в свои ворота.

    Италия. Серия А. 2-й тур

    Ювентус – Наполи – 4:3 (2:0)

    Голы: 1:0 – Данило, 16; 2:0 – Игуаин, 29; 3:0 – Роналду, 62; 3:1 – Манолас, 66; 3:2 – Лосано, 62; 3:3 – Ди Лоренцо, 81; 4:3 – Кулибали, 90+2 (в свои ворота).

    Календарь Серии А

    Турнирная таблица Серии А

    Источник: «Бомбардир»

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    31.08.2019 23:40
    Комментарии14
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      Рейтинг: -17

      Мост 2 минуты назад

      Мяч тв как та малолетка-юбку задрала,а трусики не сняла.

      0
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      Рейтинг: +6391

      ivanthebest 13 минут назад

      Такое мастерство присуще только игрокам за 100 миллионов))

      0
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      Рейтинг: +1111

      Marley Bob 33 минуты назад

      Дорогостоящее приобретение в виде голландца в этом матче,печаль,конечно..но есть надежда,что заматереет и заиграет в полный рост.Юве как играл в первом тайме и как бросил играть,ведя в счёте 3-0..

      1
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      Рейтинг: +494

      Санёк 17 40 минут назад

      Да Ювентус почти потерял игру в втором тайме,все сидели в защите,с этим воспользовался соперник и забил три гола за тайм,время не хватило сопернику а то счёт было пользу Наполи)))

      2
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      Рейтинг: +1508

      Vladarg 43 минуты назад

      Сумасшедший матч!Юве умудряется за 15 минут разбазарить преимущество в 3 мяча.но на выручку чемпиону пришел бедолага Кулибали..

      3
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      Рейтинг: +3243

      dinar7777dinar 44 минуты назад

      Наполи мощь . Думал все . Кулибали лучше не возвращайся в Неаполь . Де лигт ни о чем . Кьеллини не было .

      1
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      Рейтинг: +494

      Санёк 17 > dinar7777dinar 39 минут назад

      Ди лигтом с тобой согласен

      2
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      Рейтинг: +3243

      dinar7777dinar > Санёк 17 38 минут назад

      Молодой опыта ему вобьют старый любитель сигарет и кьеллини с бонуччи

      1
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      Рейтинг: +2540

      m40 45 минут назад

      И большинство зрителей это не увидели. Ладно у кого подписка на футбол. Но кто то специально ждал матча и такой облом. Это просто свинство. Хотели показать бокс, ну так ни пихали бы сразу этот матч в сетку вещания. Либо бокс показали бы по каналу ,,Наш спорт,,, ,,Арена,,, ,,Игра,,...Подобные фокусы канала меня удивляют. То во время центрального матча РПЛ на канале ,,Премьер,, на основном канале начнут передачу ,,После футбола,,, то наоборот- покажут трансляцию середняков серии А на основном канале, а ,,После футбола,, передвинут за полночь...

      2
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      Рейтинг: +32

      kan85 > m40 38 минут назад

      Руки оторвать!

      0
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      Рейтинг: +454

      Сенситив 46 минут назад

      вот эт заруба, камбэк с 0-3 и облом автогольный, не зря говорят - везёт сильнейшим, хотя итальянские страсти кипят по-взрослому, а ведь тока 2й тур, как-то так...))

      2
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      Рейтинг: +32

      kan85 46 минут назад

      Шикарный матч, но г о в н о тв меняет по ходу матча сетку вещания и вместо второго тайма начинает транслировать бокс, как всегда в своём репертуаре....

      5
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      Рейтинг: +225

      Artemka444 48 минут назад

      Матч Тв самый классный канал в мире!!!!!!
      Закрыть его нужно!!!!

      5
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      Рейтинг: +494

      Санёк 17 > Artemka444 46 минут назад

      Ты до сих пор его смотришь?

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