Серия А. Кулибали забил автогол на 90+2 минуте встречи с «Ювентусом», в матче 7 голов

Встреча второго тура чемпионата Италии «Ювентус» – «Наполи» закончился со счетом 4:3.

В составе хозяев забили защитник Данило (первым касанием в дебютном матче), нападающие Гонсало Игуаин и Криштиану Роналду. Для 34-летнего португальца мяч стал первым в текущем розыгрыше.

За неаполитанцев отличились защитники Костас Манолас и Джованни Ди Лоренцо, хавбек Ирвинг Лосано.

Защитник гостей Калиду Кулибали на второй добавленной минуте отправил мяч в свои ворота.

Италия. Серия А. 2-й тур

Ювентус – Наполи – 4:3 (2:0)

Голы: 1:0 – Данило, 16; 2:0 – Игуаин, 29; 3:0 – Роналду, 62; 3:1 – Манолас, 66; 3:2 – Лосано, 62; 3:3 – Ди Лоренцо, 81; 4:3 – Кулибали, 90+2 (в свои ворота).

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