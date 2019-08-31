Президент «Оренбурга» Кияев: «Слова Евсеева, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы»

Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча «Уфа» – «Оренбург».

После поражения со счетом 1:2 Евсеев сказал: «Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли».

На это Кияев ответил: «Комментируя судейство в прошедшей игре, Евсеев сказал: «Мы один «Газпром» обыграли, второй, дочерний, не смогли».

«Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева о том, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией.

Мы почти не имеем отношения к «Газпрому», помимо него у нас еще пять учредителей».

Ранее «Уфа» обыграла «Зенит» (1:0).

На матче «Уфа» – «Оренбург» работал главный арбитр Игорь Панин.

В первом тайме он удалил защитника «Уфы» Александра Пуцко, а во втором тайме защитника «Оренбурга» Виталия Шахова.

Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»