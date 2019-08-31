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    Президент «Оренбурга» Кияев: «Слова Евсеева, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы»

    Президент «Оренбурга» Владимир Кияев прокомментировал слова главного тренера «Уфы» Вадима Евсеева после матча «Уфа» – «Оренбург».

    После поражения со счетом 1:2 Евсеев сказал: «Мы один «Газпром» обыграли до этого, второй «Газпром», дочерний, не смогли».

    На это Кияев ответил: «Комментируя судейство в прошедшей игре, Евсеев сказал: «Мы один «Газпром» обыграли, второй, дочерний, не смогли».
    «Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева о том, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы. Человек, видимо, не владеет информацией.
    Мы почти не имеем отношения к «Газпрому», помимо него у нас еще пять учредителей».

    Евсеев – после матча с «Оренбургом»: «Мы один «Газпром» обыграли, второй не смогли»

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 15:57
    Комментарии10
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      Рейтинг: +301

      Бардюр 31 минуту назад

      Да ладно, господин Кияев. Под словами "Мы почти не имеем отношения к «Газпрому»," вы себя тоже имели в виду? http://orenburg-dobycha.gazprom.ru/about/managers/1/ интересно, а в газпроме знают, что ген. директор 100% дочки газпрома не имеет к нему никакого отношения?

      0
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      Рейтинг: +897

      Мы ЦСКА 34 минуты назад

      Кияев , отмазываешся как ребенок... Все правильно Евсеев сказал, только мягко, за это отблагодари его

      1
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      Рейтинг: +982

      Дедуктор 47 минут назад

      А что плохого в том что дочерний Газпром? Коли не нравится - попробуй их обыграть. Не получается?
      У команды вполне вменяемое игровое лицо. Скоростная атлетичная игра в стиле британских команд второй десятки. Если бы им не раздербанили прошлогодний состав, шли бы сейчас много выше в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +443

      moskowcity-petrv 54 минуты назад

      Сотри надпись тогда с формы

      2
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      Рейтинг: +849

      IVANRUS777 1 час назад

      ФК Газовик отбрыкивается от правды матки. Володьке еще́ пожалуйтесь, царьку вашему с газового хозяйства.

      2
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      Рейтинг: +22

      Вальдемар IV 1 час назад

      да как он...

      0
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      Рейтинг: +14072

      DOCTOR PENALTY 1 час назад

      А кто же вы?.. Напрашиваетесь, чтобы Вадим выразился более убедительно, так, как он умеет???..

      4
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      Рейтинг: +1885

      diadushka 1 час назад

      это еще он политкорректно сказал "дочерний". На самом деле имел в виду другое слово.........

      4
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      Рейтинг: +4768

      Агасфер 1 час назад

      Вот новость!!! "Зенита" сейчас-четыре,можно разыгрывать чемпионат Газпрома отдельно от всех остальных.А если ещё добавить ФК "Лукойл", ФК "Башнефть" и ФК "Татнефть",то вообще получится вполне конкурентоспособный "Чемпионат единого нефтегазового комплекса России".

      2
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      Рейтинг: +1266

      x-x-x-x-x 1 час назад

      «Думаю, подобные выражения со стороны главного тренера Евсеева о том, что мы дочерний «Газпром», неприемлемы-- НО ПРАВДИВЫ

      6
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