Тиль – после матча с «Брагой»: «Извините, я иду к машине»

Полузащитник «Спартака» Гус Тиль отказался давать комментарии после матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».

«Извините, я иду к машине» – ответил футболист на вопрос о результате матча против португальской команды.

Московский клуб проиграл в ответной встрече со счетом 1:2 и выбыл из турнира.

За последние 13 лет «Спартак» только раз преодолел квалификацию в еврокубках.

Произошло это в сезоне-2012/13, когда «Спартак» под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч победил «Фенербахче» (2:1, 1:1).