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    Тиль – после матча с «Брагой»: «Извините, я иду к машине»

    Полузащитник «Спартака» Гус Тиль отказался давать комментарии после матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».

    «Извините, я иду к машине» – ответил футболист на вопрос о результате матча против португальской команды.

    Московский клуб проиграл в ответной встрече со счетом 1:2 и выбыл из турнира.

    • За последние 13 лет «Спартак» только раз преодолел квалификацию в еврокубках.
    • Произошло это в сезоне-2012/13, когда «Спартак» под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч победил «Фенербахче» (2:1, 1:1).

    Источник: Твиттер журналиста Артема Локалова

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +247

      Muhametshin 3 минуты назад

      Что вы примотались к кононову если игроки зажравшиеся свиньи и бездари, то уж извените с этим тренер уже ничего не сделает, и во всём чемпе так одни бездари при деньгах

      0
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      Рейтинг: +1033

      mahan 20 минут назад

      Вы этот вопрос задайте мямле Кононову. Он опять промычит, и напиз...т с три короба.

      1
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      Рейтинг: +40

      Vis-ok 21 минуту назад

      Спартак ведь барса!!! или всё же нет?

      0
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      Рейтинг: +3261

      Viper for CSKA 36 минут назад

      А при чём здесь Тиль? Его же даже на поле не было. Зачем его о чем-то спрашивать?

      2
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      Рейтинг: +4839

      Старикан 40 минут назад

      А что они хотели у него узнать? Результат матча?

      3
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      Рейтинг: +161

      Из Твери Леха 43 минуты назад

      Sorry, pirozhki

      1
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    • ...
      Рейтинг: +203

      dragoon000320 51 минуту назад

      Обратно в Голландию собрался?)

      2
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