Тиль – после матча с «Брагой»: «Извините, я иду к машине»

Что вы примотались к кононову если игроки зажравшиеся свиньи и бездари, то уж извените с этим тренер уже ничего не сделает, и во всём чемпе так одни бездари при деньгах
Полузащитник «Спартака» Гус Тиль отказался давать комментарии после матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Браги».
«Извините, я иду к машине» – ответил футболист на вопрос о результате матча против португальской команды.
Московский клуб проиграл в ответной встрече со счетом 1:2 и выбыл из турнира.
- За последние 13 лет «Спартак» только раз преодолел квалификацию в еврокубках.
- Произошло это в сезоне-2012/13, когда «Спартак» под руководством Унаи Эмери по сумме двух встреч победил «Фенербахче» (2:1, 1:1).
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— Артем Локалов (@lokalov) August 29, 2019