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    Семин – о жеребьевке ЛЧ: «Локомотиву» выпал очень жесткий вариант, постараемся преподнести сюрпризы»

    Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

    «Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду.

    Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть.

    Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы», – сказал Семин.

    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов

    Источник: ТАСС

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    Сегодня, 21:38
    Комментарии14
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      Рейтинг: +4682

      Агасфер 1 минуту назад

      Постой,паровоз,не стучите колёса,
      Сухина,нажми на тормоза...

      0
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      Рейтинг: +1943

      BlackMurder 11 минут назад

      Встать локомотивом и все) Семин может, есть кому отгружать, и Ювентус, и Атлетико проходимы, Байер то так тем более

      2
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      Рейтинг: +16

      Guinnesss > BlackMurder 8 минут назад

      до матча нельзя проигрывать, футбол это игра

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1677

      все_будет_AUDI 15 минут назад

      Как в том году ?

      1
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      Рейтинг: +16

      Guinnesss 16 минут назад

      Мяско то Брагу не может одалеть, кто-то видит ЛЧ только во снах и еа плейстейшн, будем поддерживать своих до конца, пофиг кто там против нас, игра покажет.

      0
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      Рейтинг: +1170

      Фан666 16 минут назад

      Жаль тренеров, они просто не могут сказать, что шансов у нас очень мало, но постараемся не опозориться

      0
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      Рейтинг: -9

      DonBaton II 32 минуты назад

      Сюрприз это что,просрать все матчи разгромно?не пропустить больше 100 голов?или выиграть?так вот выиграть для кочегаров это не сюрприз,а чудо будет,но чудес,как мы знаем,не бывает

      0
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      Рейтинг: +660

      GSmall 33 минуты назад

      Как в прошлом сезоне?Таких сюрпризов даром не надо)

      1
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      Рейтинг: +1276

      Derzkiy1 34 минуты назад

      Криш штуки 3-4 в двух матчах отгрузит и Фелиш так же ,

      0
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      Рейтинг: +598

      Ганнибал Лектор 48 минут назад

      В прошлом году хотели топов, но слились шалупонью. В этом году топы, но опять что-то не нравится. Не угодишь вам

      1
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      Рейтинг: +2738

      mdu86 > Ганнибал Лектор 34 минуты назад

      Больше заголовка не смог осилить?..

      3
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      Рейтинг: +5095

      Сильвербой 55 минут назад

      А какой вы хотели вариант???? Вы благодаря своим еврокубковым достижениям в четвертой корзине находитесь, и то только потому что их четыре всего!!!

      2
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      Рейтинг: +2738

      mdu86 > Сильвербой 12 минут назад

      Справедливости ради: в четвертой корзине у Локомотива коэффициент выше остальных. Я понимаю, что ты расстроен вылетом Спартака из ЛЕ, но не нужно так эмоционировать. Не останавливайся на одном заголовке, пытайся осилить всю статью...

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