Семин – о жеребьевке ЛЧ: «Локомотиву» выпал очень жесткий вариант, постараемся преподнести сюрпризы»

Главный тренер «Локомотива» Юрий Семин прокомментировал результаты жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов сезона-2019/20.

Московской команде в соперники достались «Ювентус», «Атлетико» и «Байер».

Матчи группового этапа начнутся 17 сентября.

«Нам выпал очень жесткий вариант, с другой стороны, когда сильный соперник, то и мотивация значительно выше, и болельщиков придет очень много поддержать команду.

Доволен ли я? Какая разница, группа такая, какая есть.

Сегодня мы по всем объективным причинам аутсайдеры, постараемся преподнести сюрпризы», – сказал Семин.

«Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов