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    «Зенит» попал в проходимую группу, у «Локо» мало шансов на плей-офф ЛЧ. Главное – о жеребьевке Лиги чемпионов


    3
    Голосов: 5
    Сегодня, 20:54
    В Россию приедут сильные команды

    Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Пока что главные выводы: «Локомотив» в лучшем случае поборется за третье место и путевку в Лигу Европы. «Зениту» же повезло больше, но, как показывает их предыдущий опыт: не стоит недооценивать соперника.

    Соперники «Локомотива»

    1. «Ювентус»

    • Последние пару лет мечтает о победе в ЛЧ, для «Юве» эта группа – идеальный шанс выйти с первого места.
    • Великолепно усилили все линии, кроме нападения. Правда, там и без того полно топовых игроков: Игуаин, Манджукич, Дибала и КриРо.

    2. «Атлетико»

    • Летом потеряли Гризманна, зато усилились Фелишем, Ллоренте и Триппером.
    • В последний раз играли с «Локомотивом» буквально год назад. Тогда Мадрид дважды победил с разницей мячей – 8:1.

    3. «Байер»

    • «Байер» не без труда добрался до четвертого места Бундеслиги в прошлом сезоне. Сейчас будет посложнее: один из сильнейших игроков, Брандт, уехал в Дортмунд.
    • Опыт «Краснодара» показывает: с «Байером» можно бороться, даже уступая по уровню игры.

    В прошлом году группа «Локо» («Шальке», «Порту» и «Галатасарай») казалась проходной, но он преподнес неприятный сюрприз болельщикам. Сейчас, кажется, шансов у «Локомотива» еще меньше: «Ювентус» и «Атлетико» слишком сильны, чтобы пропускать вперед, с «Байером» еще можно побороться за выход в Лигу Европы.

    Соперники «Зенита»

    1. «Бенфика»

    • Теперь без Фелиша, Рауля Хименеса, Карильо и Сальвио – минус для «Бенфики», но плюс для «Зенита» (если что, это очень важные игроки).
    • В 2016-м у «Зенита» были Халк, Витсель, Данни, Кокорин, Дзюба и Ломбертс. Но этого все равно не хватило, чтобы пройти «Бенфику» и попасть в четвертьфинал ЛЧ.

    2. «Лион»

    • Летнее траснферное окно для команды сравнимо с провалом. Продали ключевых футболистов (Фекира, Ндомбеле, Менди), накупили на их место перспективный молодняк.
    • Ссамая загадочная команда в группе «Зенита»: новый тренер, новое руководство (Жуниньо стал спортивным директором этим летом), сейчас идут в таблице Лиге 1 выше «ПСЖ».

    3. «РБ Лейпциг»

    • Кажется, самая опасная команда для «Зенита». Есть молодой и крутой тренер, есть сильные игроки атаки (Поульсен, Забитцер, Форсберг, Вернер).
    • Даже у такой горячей команды бывают еврокубковые сбои. В прошлом сезоне в ЛЕ «РБ» не вышел из группы с «Зальцбургом», «Селтиком» и «Русенборгом».

    «Зениту» повезло больше, чем «Локомотиву». Питерцам попалась ровная группа, но у «Зенита» должно хватить сил и ресурсов, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Против него лишь травмы и какие-то нестандартные ситуации. Например, как в том же 2016-м, когда «Бенфика» была слабее, но все равно обыграла «Зенит».

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    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: augenklick/firo Sportphoto/Global Look Press, «Зенит»
    Рейтинг: 3 Голосов: 5
    Комментарии9
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      Рейтинг: +34

      Вальдемар IV 18 минут назад

      Опыт «Краснодара» показывает: с «Байером» можно бороться, даже уступая по уровню игры.
      зато есть и опыт олимпиакоса, так что здесь раз на раз, можно реал дважды обыграть и не выйти из группы, а можно на последних минутах все обосрать что с валенсией что с греками

      0
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      Рейтинг: +2725

      paracetamol 34 минуты назад

      Если так судить, то у Локо никогда не будет шансов, поскольку из 4-й корзины лучше ему не светит. Зенит тоже когда-то из 4-й начинал.

      0
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      Рейтинг: +303

      Lilipyt 41 минуту назад

      Палыч в шоке, у Багданыча веселая группа папалась. Легко ни кому не будет.

      1
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      Рейтинг: +1380

      Валерий1965 51 минуту назад

      Да удачи им! А нам, чтобы не стыдно смотреть.... Как сейчас на игру Спартака с Брагой.,.

      2
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      Рейтинг: +412

      Сенситив 1 час назад

      шансов попасть в ЛЧ весну нет у обеих команд, у Зенита группа поровней, но, к сожалению, бакланы в ЛЧ не бойцы и НИКОГДА там ими не были, а у Локо соперник тока один - они сами, тк. не умеют с АВТОРИТЕТАМИ бороца по-настоящему, хорошо, если Палыч выведет клуб в ЛЕ, как-то так...))

      0
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      Рейтинг: +346

      dik_fransis 1 час назад

      зенит будет в жопе!!!! скриньте и потом удостоверитесь!!!

      0
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      Рейтинг: +148

      gera64 1 час назад

      У Зенита хорошие шансы на ЛЕ.

      0
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      Рейтинг: +8447

      DeStar 1 час назад

      Если меня спросить, то я скажу что в плей офф не будет никого. Локо по понятным причинам, там если выйдут в ЛЕ, я с чистой душой и совестью скажу - Молодцы, выжали все что могли.
      Зенит.. хз, сам зенит вижу штормить может не слабо , бенфика... как минимум вряд ли хуже, но есть еще лейпциг, который я котирую выше лиона. конечно лейпциг не тот клуб, который точно зенит 2 раза опустит... но даже 1ого раза будет достаточно, чтобы зениту осложнить жизнь в группе
      Лион ... я вчера смотрел игру лиона, если на ней основываться. то это клуб уровня ... фнл, конкретно называть не буду, чтобы не обидеть клубы из фнл. Игра ужасная ,с такой игрой в беларуси бы боролись за выживание, но это лишь один матч , вчерашний, и лион даже выиграл 3-0 против такого же дна С-э) на ЛЕ лион будет посильнее. Думаю зенит займет третье место в группе,Но может повезти... Но да, всем удачи. ! жаль, что спартак ... походу офф.

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      Рейтинг: +598

      Ганнибал Лектор 1 час назад

      Как бы там ни сложилось - удачи нашим командам в Европе!

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