В Россию приедут сильные команды

Состоялась жеребьевка группового этапа Лиги чемпионов. Пока что главные выводы: «Локомотив» в лучшем случае поборется за третье место и путевку в Лигу Европы. «Зениту» же повезло больше, но, как показывает их предыдущий опыт: не стоит недооценивать соперника.

Соперники «Локомотива»

1. «Ювентус»

Последние пару лет мечтает о победе в ЛЧ, для «Юве» эта группа – идеальный шанс выйти с первого места.

Великолепно усилили все линии, кроме нападения. Правда, там и без того полно топовых игроков: Игуаин, Манджукич, Дибала и КриРо.

2. «Атлетико»

Летом потеряли Гризманна, зато усилились Фелишем, Ллоренте и Триппером.

В последний раз играли с «Локомотивом» буквально год назад. Тогда Мадрид дважды победил с разницей мячей – 8:1.

3. «Байер»

«Байер» не без труда добрался до четвертого места Бундеслиги в прошлом сезоне. Сейчас будет посложнее: один из сильнейших игроков, Брандт, уехал в Дортмунд.

Опыт «Краснодара» показывает: с «Байером» можно бороться, даже уступая по уровню игры.

В прошлом году группа «Локо» («Шальке», «Порту» и «Галатасарай») казалась проходной, но он преподнес неприятный сюрприз болельщикам. Сейчас, кажется, шансов у «Локомотива» еще меньше: «Ювентус» и «Атлетико» слишком сильны, чтобы пропускать вперед, с «Байером» еще можно побороться за выход в Лигу Европы.

Соперники «Зенита»

1. «Бенфика»

Теперь без Фелиша, Рауля Хименеса, Карильо и Сальвио – минус для «Бенфики», но плюс для «Зенита» (если что, это очень важные игроки).

В 2016-м у «Зенита» были Халк, Витсель, Данни, Кокорин, Дзюба и Ломбертс. Но этого все равно не хватило, чтобы пройти «Бенфику» и попасть в четвертьфинал ЛЧ.

2. «Лион»

Летнее траснферное окно для команды сравнимо с провалом. Продали ключевых футболистов (Фекира, Ндомбеле, Менди), накупили на их место перспективный молодняк.

Ссамая загадочная команда в группе «Зенита»: новый тренер, новое руководство (Жуниньо стал спортивным директором этим летом), сейчас идут в таблице Лиге 1 выше «ПСЖ».

3. «РБ Лейпциг»

Кажется, самая опасная команда для «Зенита». Есть молодой и крутой тренер, есть сильные игроки атаки (Поульсен, Забитцер, Форсберг, Вернер).

Даже у такой горячей команды бывают еврокубковые сбои. В прошлом сезоне в ЛЕ «РБ» не вышел из группы с «Зальцбургом», «Селтиком» и «Русенборгом».

«Зениту» повезло больше, чем «Локомотиву». Питерцам попалась ровная группа, но у «Зенита» должно хватить сил и ресурсов, чтобы выйти в плей-офф ЛЧ. Против него лишь травмы и какие-то нестандартные ситуации. Например, как в том же 2016-м, когда «Бенфика» была слабее, но все равно обыграла «Зенит».

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