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    Шюррле, Мирзов, Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Брагой»

    Стали известны стартовые составы на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Брагой».

    «Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев, Понсе.

    Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.

    «Брага»: Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.

    Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.

    • Матч «Спартак» – «Брага» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:15 мск.
    • Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.
    • «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.

    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 19:28
    Комментарии14
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      Рейтинг: +10773

      sssrspartak 6 секунд назад

      че то нулями пахнет!да уж!второй тайм наверное надо ждать!если до 60й нули ,то все!!а 0-1 можно выключать!!

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      Рейтинг: +88

      АлексOZ 6 минут назад

      ну понеслась!!! нагонит ли сегодня Спартак брагу, за наше здоровье ????!!!!

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      Рейтинг: -22

      DonBaton II 7 минут назад

      После матча будем слушать "виноват судья,газпром,инопланетяне,а после слушать,что было решено сосредоточиться на рпл

      0
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      Рейтинг: +712

      Semargl18 13 минут назад

      Что-то жопновато...

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      Рейтинг: +882

      Мы ЦСКА 18 минут назад

      последний матч в экспрессе Проход спартака.... надеюсь не обосрутся

      0
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      Рейтинг: +50

      mp7700 23 минуты назад

      С БОГОМ!!!!

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      Рейтинг: +748

      ААМ 25 минут назад

      СПАМУ У1СПЕХА. ХВАТИТ ПОЗОРИТЬСЯ !

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      Рейтинг: +6786

      ufos73 27 минут назад

      Ну плять только Мелкадзе не хватает! ((

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      Рейтинг: +1139

      Фан666 28 минут назад

      Есть предчувствие попандоса

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      Рейтинг: +5953

      derrik2000 48 минут назад

      С Гулиевым и Мирзовым в основе ничего хорошего от сегодняшнего матча не жду.
      Если, правда, эта "Брага" не полное днище.

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      Рейтинг: +1139

      Фан666 > derrik2000 28 минут назад

      Да эти чуваки напрягают

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