Шюррле, Мирзов, Понсе – в старте «Спартака» на матч с «Брагой»

че то нулями пахнет!да уж!второй тайм наверное надо ждать!если до 60й нули ,то все!!а 0-1 можно выключать!!
Стали известны стартовые составы на ответный матч 4-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Спартаком» и «Брагой».
«Спартак»: Максименко, Жиго, Джикия, Айртон, Ещенко, Шюррле, Зобнин, Гулиев, Мирзов, Бакаев, Понсе.
Запасные: Ребров, Бакаев С., Мельгарехо, Кутепов, Джано, Умяров, Рассказов.
«Брага»: Матеус, Витор Тормена, Бруно Виана, Жоау Пальинья, Рикарду Эсгаю, Нуну Секейр, Андре Орта, Жоау Новайш, Уилсон Эдуарду, Рикарду Орта, Паулинью.
Запасные: Эдуарду, Лукас Кунья, Клаудемир, Ахмед Хассан, Франсержио, Франсишку Тринкан, Галено.
- Матч «Спартак» – «Брага» пройдет сегодня на стадионе «Открытие Арена». Начало – в 20:15 мск.
- Первая встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу португальской команды.
- «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию игры.