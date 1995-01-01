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    El Desmarque: трансфер Серхи Гомеса в ЦСКА не состоится

    Защитник «Севильи» Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА в летнее трансферное окно, утверждает El Desmarque.

    27-летний футболист, скорее всего, останется в «Севилье».

    Источник: El Desmarque

    Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 4 тысяч человек.

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    Сегодня, 15:43
    Комментарии7
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      Рейтинг: +793

      Jhon1989 1 час назад

      Да не будет ни каких усилений,походу всему руководство начхать на свою же команду!!!

      2
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    • ...
      Рейтинг: +1510

      _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

      А где там Бекао! Забил победный гол Милану!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +464

      ФК_Полоцк > _Kesh_Suntar_ 2 часа назад

      Да они даже не пытались его удержать особо. Типо есть Дивеев, да и Васин восстановится. Теперь смотреть печально на их непонятки в обороне(

      3
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      Рейтинг: +892

      Стаz > ФК_Полоцк 1 час назад

      Так он в аренде был

      0
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      Рейтинг: +464

      ФК_Полоцк > Стаz 1 час назад

      У них было право выкупа. Они его не использовали.

      1
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      Рейтинг: +1279

      GM > Стаz 19 минут назад

      Очень деньги любит, оказывается. Не сошлись в зарплате.

      0
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      Рейтинг: +3218

      dinar7777dinar 2 часа назад

      Молодец парень.

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