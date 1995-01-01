El Desmarque: трансфер Серхи Гомеса в ЦСКА не состоится

Да не будет ни каких усилений,походу всему руководство начхать на свою же команду!!!
Защитник «Севильи» Серхи Гомес не перейдет в ЦСКА в летнее трансферное окно, утверждает El Desmarque.
27-летний футболист, скорее всего, останется в «Севилье».
- Ранее испанские СМИ сообщали, что ЦСКА хочет купить Гомеса. За футболиста также борются «Аталанта», «Валенсия» и «Вальядолид».
- Год назад «Севилья» приобрела игрока у «Сельты» за 5,4 миллиона евро.
Источник: El Desmarque
Спортивный портал, специализирующийся на событиях в автономной области Андалусия (Испания). Аудитория в твиттере - более 4 тысяч человек.