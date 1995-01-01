El Desmarque: ЦСКА хочет купить защитника «Севильи» Гомеса

цска нужны игроки, но не помешал бы кто-то в нападение. все-таки один чалов, это мега мало для такого клуба как цска, если они хотят быть хотя бы в 4-ке) японец бесполезен.
Защитник «Севильи» Серхи Гомес попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает El Desmarque.
По информации источника, армейцы хотят купить 27-летнего испанца до закрытия летнего трансферного окна.
Год назад «Севилья» приобрела игрока у «Сельты» за 5,4 миллиона евро и намерена вернуть вложенные средства.
Гомес в прошлом сезоне стабильно играл в стартовом составе, однако после назначения Хулена Лопетеги на пост главного тренера его положение изменилось.
Ранее футболист отклонил предложения «Аталанты», «Валенсии» и «Вальядолида».
Источник: El Desmarque
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