El Desmarque: ЦСКА хочет купить защитника «Севильи» Гомеса

Защитник «Севильи» Серхи Гомес попал в сферу интересов ЦСКА, сообщает El Desmarque.

По информации источника, армейцы хотят купить 27-летнего испанца до закрытия летнего трансферного окна.

Год назад «Севилья» приобрела игрока у «Сельты» за 5,4 миллиона евро и намерена вернуть вложенные средства.

Гомес в прошлом сезоне стабильно играл в стартовом составе, однако после назначения Хулена Лопетеги на пост главного тренера его положение изменилось.

Ранее футболист отклонил предложения «Аталанты», «Валенсии» и «Вальядолида».