Агент Мевли: «Не знаю о предложении «Сочи»

Агент Евгений Новиков, представляющий защитника «Зенита» Миху Мевлю, прокомментировал информацию о возможном переходе словенца в «Сочи».

«Не знаю о предложении «Сочи». У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», – сказал Новиков.

«Чемпионат» писал, что Мевля может перейти в «Сочи». Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что Мевлю в «Зените» может заменить 25-летний защитник «Порту» Йордан Осорио.