Агент Мевли: «Не знаю о предложении «Сочи»

Надо просветить идиота!
Агент Евгений Новиков, представляющий защитника «Зенита» Миху Мевлю, прокомментировал информацию о возможном переходе словенца в «Сочи».
«Не знаю о предложении «Сочи». У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», – сказал Новиков.
«Чемпионат» писал, что Мевля может перейти в «Сочи». Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что Мевлю в «Зените» может заменить 25-летний защитник «Порту» Йордан Осорио.
- В сезоне-2018/19 Мевля провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
- Вторую часть сезона защитник выступал на правах аренды за «Ростов», за который сыграл восемь встреч и отметился одним мячом.