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    Агент Мевли: «Не знаю о предложении «Сочи»

    Агент Евгений Новиков, представляющий защитника «Зенита» Миху Мевлю, прокомментировал информацию о возможном переходе словенца в «Сочи».

    «Не знаю о предложении «Сочи». У Михи еще два года контракта. Он игрок «Зенита», – сказал Новиков.

    «Чемпионат» писал, что Мевля может перейти в «Сочи». Комментатор Нобель Арустамян заявлял, что Мевлю в «Зените» может заменить 25-летний защитник «Порту» Йордан Осорио.

    • В сезоне-2018/19 Мевля провел за «Зенит» 14 матчей во всех турнирах и забил один гол.
    • Вторую часть сезона защитник выступал на правах аренды за «Ростов», за который сыграл восемь встреч и отметился одним мячом.

    Источник: «Спорт День за Днем»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2674

      paracetamol 22 минуты назад

      Надо просветить идиота!

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