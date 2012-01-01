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    Арустамян: «Зенит» и «Порту» вовсю обсуждают трансфер Осорио»

    Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Порту» по приобретению 25-летнего защитника Йордана Осорио.

    «Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с «Порту» по защитнику Йордану Осорио. До сделки еще далеко, но клубы вовсю обсуждают трансфер. С Осорио и его агентами также есть диалог», – написал Арустамян в своем телеграме.

    По его словам, Осорио вряд ли рассматривается как игрок основы «Зенита». Венесуэлец может заменить Миху Мевлю, которого питерцы хотят отправить в «Сочи».

    • В прошлом сезоне Осорио сыграл за «Порту» 30 матчей и забил два гола.
    • Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Телеграм-канал Нобеля Арустамяна

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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: +685

      Джой 4 часа назад

      Если вы меня услышите, просьба прекратить переговоры с Порту!!
      Дело не в защитнике.
      Португальский клуб проявил не уважение к представителям из России

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10375

      Garrincha58 4 часа назад

      Рыночная стоимость защитника – 2,5 миллиона евро.Порту его втюхает за 20

      2
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      ...
      Рейтинг: +644

      GSmall > Garrincha58 4 часа назад

      Перебор,ну лямов за 10 уж точно

      1
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