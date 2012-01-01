Арустамян: «Зенит» и «Порту» вовсю обсуждают трансфер Осорио»

Комментатор Нобель Арустамян сообщил, что «Зенит» ведет переговоры с «Порту» по приобретению 25-летнего защитника Йордана Осорио.

«Петербуржцы сейчас в активной фазе переговоров с «Порту» по защитнику Йордану Осорио. До сделки еще далеко, но клубы вовсю обсуждают трансфер. С Осорио и его агентами также есть диалог», – написал Арустамян в своем телеграме.

По его словам, Осорио вряд ли рассматривается как игрок основы «Зенита». Венесуэлец может заменить Миху Мевлю, которого питерцы хотят отправить в «Сочи».