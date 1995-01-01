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    Григорян: «В ФНЛ есть игроки, чью зарплату нужно умножить на много нулей, чтобы получить Филиппа. А я его сегодня в игре видел один раз»

    Главный тренер «Тамбова» Александр Григорян подвел итог поражению от «Динамо» (0:2) в седьмом туре Премьер-лиги.

    «Все слишком банально и просто. У нас момент у Килина в первом тайме и во втором тайме у Тетрашивили, но ноль голов. У них полумомент у Филиппа: исполнительское мастерство – там сидит. Мы допустили ошибку в развитии атаки, Шелия часто нас выручал, но в моменте ошибся – 0:2.

    Мы не сделали ничего для того, чтобы уйти от этой банальности: победило мастерство. Без какого-то игрового преимущества. Если не предлагать сопернику что-то другое, то так и будет. Что-бы нивелировать преимущество в классе, нужно предлагать более агрессивный футбол и более агрессивные действия.

    Кто за это отвечает? Конечно, главный тренер. Главный тренер вообще за все отвечает. Хотелось бы спросить: а за что отвечают игроки?

    У нас есть игроки из ФНЛ, чью зарплату нужно умножить на очень много нулей, чтобы получить Филиппа. А его я сегодня видел один раз в игре, когда он гол забивал. Наверное, это стоит столько?

    Нужно сказать, что сами по себе деньги в футбол не играют, можно противостоять командам с более высоким мастерством. Если не брать результат, то никто же не скажет, что «Динамо» имело преимущество. Но в этом-то и весь смысл. Если тренеру удается, то команда нивелирует это преимущество в классе. Если тренеру это не удается, то сами знаете что», – сказал Григорян.

    • Нападающий московского клуба Максимилиан Филипп вышел в стартовом составе, открыл счет на 41-й минуте и на 76-й был заменен на Кирилла Панченко.
    • 25-летний немец перешел из дортмундской «Боруссии» за 20 миллионов евро. Информация о его личном контракте отсутствует.

    Источник: Официальный YouTube-канал «Тамбова»

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    Сегодня, 00:18
    Комментарии7
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    • ...
      Рейтинг: +5795

      батог 55 минут назад

      Для победы и одного момента хватило бы !

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +352

      Сенситив 4 часа назад

      ...Все слишком банально и просто...
      ...Мы не сделали ничего для того, чтобы уйти от этой банальности...
      ...Кто за это отвечает? Конечно, главный тренер...
      какая самокритика, аж слеза навернулась, но
      ...Если тренеру это не удается, то сами знаете что...
      вот правда-матка и попёрла, как-то так...))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +678

      нейтральныйкакникто 5 часов назад

      Поздравления Тамбову- с приобретением в конце прошлого сезона себе головной боли..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2162

      maygli 6 часов назад

      Он хочет лишить футболистов ФНЛ зарплаты?
      Умножая на ноль получишь ноль. Зачем на много ноликов умножать?

      3
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      Рейтинг: +503

      АИН-27 6 часов назад

      Купите букварь и книжку по грамоте. И узнаете, как надо писать слова "Что-бы" и "этом то".

      1
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      ...
      Рейтинг: +8410

      DeStar > АИН-27 6 часов назад

      Т.е умножение зарплаты на много-много нолей тебя не смутило?)

      2
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      Рейтинг: +13925

      DOCTOR PENALTY > DeStar 6 часов назад

      Сижу уже пол часа умножаю среднюю зарплату игроков Тамбова 500 тыс. на несколько нулей, нихера не растёт *****.

      4
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