Санчо – самый молодой игрок в истории Бундеслиги, забивший 15 голов

«Боруссия» обыграла «Кельн» в матче второго тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

Голами в составе дортмундцев отметились нападающий Пако Алькасер, защитник Ашраф Хакими и хавбек Джейдон Санчо.

Общее количество голов английского полузащитника в Бундеслиге составило 15. Он стал самым молодым по этому показателю, в возрасте 19-ти лет и 151-го дня обогнав Хорста Кеппеля (сезон 1966/67, 19 лет и 185 дней).

Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.

В прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43-х матчах. Статистика в текущем сезоне – 2+2 в трех играх.

Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

Материалы «Бомбардира» с упоминанием Санчо за 2018-й год: