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    Санчо – самый молодой игрок в истории Бундеслиги, забивший 15 голов

    «Боруссия» обыграла «Кельн» в матче второго тура чемпионата Германии со счетом 3:1.

    Голами в составе дортмундцев отметились нападающий Пако Алькасер, защитник Ашраф Хакими и хавбек Джейдон Санчо.

    Общее количество голов английского полузащитника в Бундеслиге составило 15. Он стал самым молодым по этому показателю, в возрасте 19-ти лет и 151-го дня обогнав Хорста Кеппеля (сезон 1966/67, 19 лет и 185 дней).

    • Воспитанник «Манчестер Сити» перешел в немецкий клуб в августе 2017-го года за 7,85 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне забил 13 голов и отдал 19 ассистов в 43-х матчах. Статистика в текущем сезоне – 2+2 в трех играх.
    • Transfermarkt оценивает его в 100 миллионов евро.

    Материалы «Бомбардира» с упоминанием Санчо за 2018-й год:

    Новая «Боруссия» – огонь. За ней так приятно смотреть
    «Боруссию» тащит чемпион мира. Ему всего 18 лет
    Санчо забил победный гол в рурском дерби и заплакал. У него произошла трагедия в семье

    Источник: OptaFranz

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