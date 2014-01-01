Агент Лаксальта: «Со мной никто из российских клубов не говорил. Не знаю, откуда берутся эти слухи»

Ариэль Красоски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, опроверг информацию о контактах с клубами российской Премьер-лиги.
«Со мной никто из российских клубов не говорил, никаких запросов не было.
Не знаю, откуда берутся эти слухи», – сказал Красоски.
В июле журналист Sky Джанлука Ди Марцио написал об интересе к 26-летнему уругвайцу со стороны «Зенита». Позже издание Calciomercato сообщило о переговорах между клубом и представителями игрока.
- Лаксальт перешел в «Милан» в июле 2018-го года из «Дженоа» за 14 миллионов евро.
- В прошлом сезоне отдал один ассист в 29-ти играх всех турниров на клубном уровне.
- Действующее соглашение рассчитано до 2022-го года. Цена по Transfermarkt – 12 миллионов.