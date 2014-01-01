Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    2 Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    Узнаете футболиста через десятки фото-фильтров? Instagram-тест
    3 Тест: как сильно вы болеете за сборную России?
    Тест: как сильно вы болеете за сборную России?

    Агент Лаксальта: «Со мной никто из российских клубов не говорил. Не знаю, откуда берутся эти слухи»

    Ариэль Красоски, агент защитника «Милана» Диего Лаксальта, опроверг информацию о контактах с клубами российской Премьер-лиги.

    «Со мной никто из российских клубов не говорил, никаких запросов не было.

    Не знаю, откуда берутся эти слухи», – сказал Красоски.

    В июле журналист Sky Джанлука Ди Марцио написал об интересе к 26-летнему уругвайцу со стороны «Зенита». Позже издание Calciomercato сообщило о переговорах между клубом и представителями игрока.

    • Лаксальт перешел в «Милан» в июле 2018-го года из «Дженоа» за 14 миллионов евро.
    • В прошлом сезоне отдал один ассист в 29-ти играх всех турниров на клубном уровне.
    • Действующее соглашение рассчитано до 2022-го года. Цена по Transfermarkt – 12 миллионов.

    Источник: «Чемпионат»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 00:12
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106820
    #2
    Chernyi Lis
    79332
    #3
    Zenit-84
    77128
    #4
    zigbert
    73410
    #5
    Андрей Ермошин
    69241
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru