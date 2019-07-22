Calciomercato: агенты Лаксальта контактируют с «Зенитом»

Агенты защитника «Милана» Диего Лаксальта ищут для своего клиента новый клуб, сообщает Calciomercato.

По информации источника, представители футболиста в том числе контактируют с «Зенитом», который интересовался уругвайцем ранее.

«Милан» рассчитывает выручить от продажи 26-летнего игрока 14-15 миллионов евро.