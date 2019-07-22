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    Calciomercato: агенты Лаксальта контактируют с «Зенитом»

    Агенты защитника «Милана» Диего Лаксальта ищут для своего клиента новый клуб, сообщает Calciomercato.

    По информации источника, представители футболиста в том числе контактируют с «Зенитом», который интересовался уругвайцем ранее.

    «Милан» рассчитывает выручить от продажи 26-летнего игрока 14-15 миллионов евро.

    • Лаксальт прошлым летом перешел из «Дженоа» в «Милан» за 17 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне уругваец провел 29 матчей и сделал одну результативную передачу.
    • Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.

    Источник: Calciomercato

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    22.07.2019 23:22
    Комментарии4
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      Рейтинг: +6971

      KLIM777 19 минут назад

      ага контактируют. Дуглас Сантос уже на левом пашет. Какой в писту Ласкальт вам там увиделся.

      0
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      Рейтинг: +1405

      ухоженный крокодил 1 час назад

      Себе пусть оставят, мы найдем по-лучше.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +2672

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный защитник!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +355

      GSmall 1 час назад

      Будет классно если всё срастётся.Игрок качественный и недорогой

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