Calciomercato: агенты Лаксальта контактируют с «Зенитом»

ага контактируют. Дуглас Сантос уже на левом пашет. Какой в писту Ласкальт вам там увиделся.
Агенты защитника «Милана» Диего Лаксальта ищут для своего клиента новый клуб, сообщает Calciomercato.
По информации источника, представители футболиста в том числе контактируют с «Зенитом», который интересовался уругвайцем ранее.
«Милан» рассчитывает выручить от продажи 26-летнего игрока 14-15 миллионов евро.
- Лаксальт прошлым летом перешел из «Дженоа» в «Милан» за 17 миллионов евро.
- В дебютном сезоне уругваец провел 29 матчей и сделал одну результативную передачу.
- Его рыночная стоимость – 12 миллионов евро.